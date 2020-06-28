佳里警端午節連假交通執法不打烊　全力維持交通順暢守護民眾安全

▲台南市警佳里分局為加強端午節連續假期交通疏導，維持行車順暢，預防交通事故，白天派員於各風景區、重要幹道交通疏導，夜間採口袋式路檢方式，強力執行取締酒駕、防制危駕勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局為加強端午節連續假期交通疏導，維持行車順暢，預防交通事故，立即回應民眾需求，白天派員於各風景區、重要幹道交通疏導，夜間採口袋式路檢方式，強力執行取締酒駕、防制危駕勤務，持續於易肇事路段及路口加強交通違規取締，展現警察維護交通之盡心及守護安全民眾之決心。

佳里分局於6月23時許，在西港區台19線南寶樹酯公司旁三聖宮小廟前路段查獲林姓女駕駛，酒駕涉嫌違反公共危險罪遭移送法辦，請駕駛人切勿心存僥倖，使民眾能歡度端午佳節。

佳里警分局連假4日期間共計出勤警力252人次，取締酒後駕車2件、改裝排氣管噪音通報召回檢驗3件、無適格駕照6件、闖紅燈12件、未戴安全帽20件、違規停車25件，從白天到深夜不間斷守護民眾行的安全，佳里分局再次強調，各項交通執法目的首重成效而非績效，只要駕駛人能掌握「注意路況、減速慢行、遵守規則」這三大平安心法，養成良好的駕車習慣，以避免交通事故憾事發生，確保用路人安全。

佳里分局長斯儀仙特別呼籲，6月份轄區發生因為駕駛人未戴安全帽、無照駕駛及酒後駕車等交通違規而造成3起重大傷亡之憾事，為減少連假期間交通事故發生，規劃綿密交通疏導及交通違規取締之各項勤務作為，全力維持交通順暢，守護民眾安全，深獲當地民眾肯定。斯分局長表示，民眾端午節連假期間到外地出遊時，務必做好車況檢查，勿酒後駕車、疲勞駕駛及騎乘機車要戴牢安全帽，遵守交通法令，善用即時路況資訊，避開壅塞路段，確保行車安全，快快樂樂出門，平平安安回家。

▲台南市警佳里分局為加強端午節連續假期交通疏導，維持行車順暢，預防交通事故，白天派員於各風景區、重要幹道交通疏導，夜間採口袋式路檢方式，強力執行取締酒駕、防制危駕勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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