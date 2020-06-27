要用路人「趨吉避凶」挨轟！林佳龍二度致歉：確實需同理而非說理

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

受到疫情趨緩影響，端午連假出遊人潮大爆發，連假首日國道塞爆，交通部長林佳龍呼籲「做聰明的用路人」、「趨吉避凶」挨轟。林佳龍今（27）日表示，對於各界指教會虛心自省，也坦言，「需要的是同理而非説理，先前的表達方式不夠精確，願意修正」。

林佳龍25日表示，用路人應善用資訊平台，選擇離峰時段出門，做一個聰明的用路人、趨吉避凶，不要害自己塞在車陣中。此話一出引發抨擊，立委、網友都認為此番言論是風涼話，痛批失職。

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▲端午連假，高公局同仁堅守崗位監控即時路況。（圖／記者張榮恩攝）

針對外界批評，交通部26日發出回應，強調此說法並非要歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部份，也願意修正說法。

林佳龍今日再度表示歉意，他在臉書發文指出，這兩天自己的發言，引發了不少爭議。「對於各界的指教，我虛心自省。唯有與同仁一起加倍努力、持續改進，以作為最由衷的回應」。

林佳龍表示，其實，國人普遍認知到塞車是因為旅遊人數大爆發，但還是希望看到政府盡心努力改善的態度。誠如一些網友所言，需要的是同理而非説理。「我先前的表達方式確實不夠精確，我也願意修正；當然，我們也會持續的討論、集合眾人的智慧來解決問題」。

▲端午連假第三天，上午11點左右，國5北上路況。（圖／翻攝高公局即時影像）

事實上這已非政府官員因塞車問題而失言，2010年時任行政院長的吳敦義被問及過年塞車問題，他回答「民眾可在堵車時將車窗搖下，彼此拱手賀新年」；2018年時任交通部長的賀陳旦，在清明連假期間塞在車陣中，當時他也對媒體說「塞車是一種幸福」，均引發不小爭議。

▲林佳龍視察高公局交管中心。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

林佳龍今日也與交通部次長陳彥伯、高公局長趙興華，至負責國5交通管理的坪林交控中心，除慰勉連假犧牲假期執勤的話務員、事故處理班、新北消防局雪山分隊，也了解國五壅塞的問題。

林佳龍表示，本次連假國5採行高乘載、較嚴格的匝道儀控、大客車專用道及優先通行措施，幾乎將所有管制措施都用上；然而需求仍遠大於雪隧負荷量，導致連假首日6到10點從南港系統交流道上國5的車輛，仍花了大約2個小時才通過雪隧。

林佳龍表示，未來可強化的管制措施共有四大項，包括一，檢討高乘載的時段與範圍，讓高速公路的服務能量最大化；二，設計更細緻的時段/路段的差別費率，誘導分流；三，確保公共運輸的服務能量，讓客運成為民眾遊花東的選項，減少私人運具的使用；四，加強宣導利用台9和台2等替代道路，並改善沿路的砂石車威脅行車安全的問題。

林佳龍表示，高公局後續也會研究此次連假交通樣態，與學者共同研議更有效、可行的交通管制措施。期待透過檢討精進，在有限的道路容量，提高服務效率。另提醒用路人，掌握資訊就是掌握先機，包括1968App、警廣、路上的資訊可變標誌，都有透明完整的路況。