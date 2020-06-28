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蔡英文邀貢寮阿嬤到官邸　她深夜11點做米糕…原因曝光網友超感動

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▲▼端午連假，蔡英文邀貢寮阿嬤到總統府。（圖／翻攝蔡英文IG） 

▲貢寮阿嬤親自做米糕送給蔡英文。（圖／翻攝蔡英文IG，下同）

記者黃巈禾／台北報導

連假最後一天，總統蔡英文28日在臉書分享防疫新生活，她27日邀請幾位貢寮阿嬤到官邸坐坐，阿嬤們都盛裝打扮。一位阿嬤拿著一份自己親手做的米糕要送給蔡英文，更透露自己深夜11點偷偷摸摸做米糕，其背後的原因也讓網友很感動。

蔡英文表示，從2010年開始，好幾年的端午節，她都會到貢寮和可愛的阿嬤們一起包肉粽，即使天氣很熱，阿嬤們卻總會盛裝打扮，堅持要「水噹噹」才能入鏡，真的是很美麗的長輩風範；今年端午連假，她再次實現和貢寮阿嬤的約定，換她邀請阿嬤及阿嬤的家人們，來總統官邸坐坐。

▲▼端午連假，蔡英文邀貢寮阿嬤到總統府。（圖／翻攝蔡英文IG）

▲蔡英文感謝選舉以來，有貢寮阿嬤們的支持。

每一位貢寮阿嬤們都盛裝打扮，而蔡英文也準備肉粽、點心招待阿嬤們。現場一位阿嬤還準備「禮物」要送給蔡英文，那就是親手做的米糕，蔡英文開心地收下阿嬤的心意，並連忙道謝。

阿嬤說「我昨天晚上11點做的，偷偷摸摸自己做。」蔡英文聽完後，好奇詢問原因，「為什麼要偷偷摸摸？有人不准她做嗎？」阿嬤說道，她前一天才回到貢寮，因為家人都睡覺了，怕吵到家人。

▲▼端午連假，蔡英文邀貢寮阿嬤到總統府。（圖／翻攝蔡英文IG）

▲端午連假，蔡英文邀貢寮阿嬤到總統府。

接著，蔡英文帶著貢寮阿嬤們到官邸外面走走，和蔡想想、Bunny、Bella、Maru玩，活動結束前也特別送禮感謝，並合影留念。蔡英文說，謝謝阿嬤們一直支持她，還準備親手做的米糕，祝福貢寮阿嬤和台灣各地的阿公阿嬤們，都能身體健康、天天開心。

影片釋出以後，許多網友紛紛留言回應，「小英總統是最親民的，貢寮阿嬤好用心，非常溫馨畫面」、「蔡總統，看了好感動，眼眶泛淚了」、「阿嬤好可愛，盛裝出席耶！」、「貢寮阿嬤們好有台灣人的人情味」、「看到總統穿拖鞋了，超親民的」。

▲▼端午連假，蔡英文邀貢寮阿嬤到總統府。（圖／翻攝蔡英文IG）

▲▼端午連假，蔡英文邀貢寮阿嬤到總統府。（圖／翻攝蔡英文IG）

▲▼端午連假，蔡英文邀貢寮阿嬤到總統府。（圖／翻攝蔡英文IG）

▲▼端午連假，蔡英文邀貢寮阿嬤到總統府。（圖／翻攝蔡英文IG）

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