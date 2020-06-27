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北返車潮今爆量！國5「行車時間暴增7倍」　恐連塞12小時到深夜

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▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

▲國5今日將湧現北返車潮，恐塞到深夜。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

今（27）日是端午連假第三天，高公局表示，今日將是連假中北返車潮最大量的一天。今日將有十大地雷路段，其中國5宜蘭－坪林路段上午11點至晚間11點都會壅塞，行車時間為平時7倍之多。

高公局表示，今日國道全線北上車流預計將達62百萬車公里，為平日1.4倍，國道5號車流量則約1.8百萬車公里，是平日1.6倍之多。另提醒，利用西部國道北返的用路人，可在上午出發，利用國5北上的民眾，則盡量上午10點前出發，或可28日再出發北上，利用0到10點間的免收費時段上路。

請繼續往下閱讀...

高公局指出，今日將有十大地雷壅塞路段，包括國1圓山－大華系統、西螺－埔鹽系統、南屯－后里、新竹系統－竹北。國3關西－大溪、大山－香山、竹山－中興、霧峰系統－霧峰；國5宜蘭－坪林；國6舊正－霧峰系統。

▲▼國道5號國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

▲國道5號國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

高公局表示，地雷路段行車時間為平時的3到7倍，其中國5行車時間暴增為平時7倍，壅塞時間從早上11點至晚上11點，塞車時間相當長。

另外公路總局表示，預估今日還有短程出遊的旅次，各大風景區仍會有車多情形，而南部及東部的長途出遊或返鄉的北返車潮，亦預估部分將從明日中午後開始返程。

公路總局表示，北部地區的台2線鼻頭、瑞濱、濂洞、貢寮、瑞芳、萬里、淡水等路段，前往烏來地區的台9甲線，桃園大溪及復興地區的台3線、台7線及台7乙線；中部地區的台14甲線霧社至清境農場、昆陽至合歡山路段，台21線水社至日月潭路段；宜蘭地區近太平山森林遊樂區的台7甲線棲蘭路段、台2線的頭城至外澳等路段，可能都將出現出遊車潮。

▲今日為連假第三日，高公局預計共有十大地雷路段。（圖／高公局提供）

▲今日為連假第三日，高公局預計共有十大地雷路段。（圖／高公局提供）

▲今日為連假第三日，高公局預計共有十大地雷路段。（圖／高公局提供）

高公局預估今日國道重點壅塞路段與時段：
・國一北上
10-12 圓山→大華，為平日4倍
14-22 西螺→埔鹽，為平日4倍
15-20 南屯→后里，為平日4倍
16-21 新竹系統→竹北，為平日4倍
・國三北上16-20
關西→大溪，為平日4倍
大山→香山，為平日4倍
竹山→中興，為平日3倍
霧峰系統→霧峰，為平日3倍
・國五北上11-23
宜蘭→坪林，為平日7倍
・國六西向16-19
舊正→霧峰系統，為平日3倍

▲今日為連假第三日，高公局預計共有十大地雷路段。（圖／高公局提供）

▲今日為連假第三日，高公局預計共有十大地雷路段。（圖／高公局提供）

▲今日為連假第三日，高公局預計共有十大地雷路段。（圖／高公局提供）

▲今日北返車潮最大量。（圖／高公局提供）

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