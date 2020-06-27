國5塞了！今迎最大量北返車流　午後「九大地雷路段」湧車潮

▲端午連假，高公局監控即時路況。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

今（27）日是端午連假第三天，為北返車潮最大量的一天。交通部高公局表示，下午將有九大地雷壅塞路段，包括國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統。其中國5宜蘭－坪林車多，目前時速僅40公里。

高公局表示，截至今上午11時，國道全線交通量為33.8百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里。上午國道行車情形大致順暢，10時起部分路段車流湧現，目前壅塞路段主要為國1北向內湖-汐止、國5北向頭城-坪林等路段。

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高公局指出，下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。

▲部分路段因事故導致回堵。（圖／高公局提供）

另查本日上午10時26分於國1南向88公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時47分排除，造成後方車流回堵3公里；10時59分於國1南向351公里處發生2輛小客車、大貨車追撞事故，占用內側及外側車道，於上午11時05分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

公路總局表示，省道路況大致順暢，但部分觀光風景地區已出現短程出遊車潮的情形，台14甲線霧社至清境農場路段東向(2K~9K)，上午9時已出現壅塞狀況，時速15km/h，車流回堵約7公里。北海岸地區同樣出現車多狀況，台2線淡水路段東向(0K+600~3K+200)，車多回堵約2.6公里。

▲端午連假第三天，上午11點左右，國5北上路況。（圖／翻攝高公局即時影像）

另外桃園台3線及台7線大溪至慈湖，同樣有車潮湧現，台7線拉拉山路段南向(41K+500~42K+500)，車多回堵約1公里，台86線關廟路段(17K~19K)東向，上午10時起車多，時速約43公里。

台9線蘇花改及台61線西濱快速公路路段，預估今(27)日下午將會有長途旅次的北返車潮，台9線蘇花改路段預計於中午12時後、台61線西濱快速公路新竹南寮及苗栗竹南~新竹香山路段下午3點後將為交通尖峰時間，分別有相關交通管制措施，台61線竹南路段13時至23時將封閉7處路口，蘇花改路段12-16時也將雙向管制21噸以上大貨車通行。