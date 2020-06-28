科技機器人專才來台圓夢　美籍男白杰獲移民署頒「就業金卡」

▲白杰（右）與太太小雪(左)目前申請就業金卡定居台灣。（圖／白杰提供）

記者張君豪／台北報導

在台傳教2年的美國籍白杰（Michael Bowcutt）畢業於美國猶他州立大學機械工程學系，以商務人士持免簽證穿梭美、台2地，他喜歡台灣自由的居住環境及便利性，加上台灣半導體產業已躍居為亞洲的中心，因此決定攜妻兒赴台擔任位於新竹科學園區、專門生產全自動化半導體的「ROMARIC」新竹辦事處擔任台灣業務經理一職，目前最夯的機器人工作站即是產品之一。





▲白杰與太太小雪目前申請就業金卡定居台灣，也結交眾多台灣友人。（圖／白杰提供）

白杰在美國的時候，即透過移民署「外國專業人才申辦窗口平台」透過英語申請書表遞件申請「就業金卡」，他表示，來台灣工作、申請健保、居住等一切都很順利，台灣生活真的很輕鬆樂活，他才會舉家遷居台灣。

白杰在等待「就業金卡」核准的過程，當時妻子已懷孕6個多月，白杰擔心家人居留及第3個小孩即將出生等問題，直接前往審核的服務站詢問依親居留簽證事宜，由於白杰優異的學經歷以及對台灣產業的貢獻，移民署核發「就業金卡」，讓一家4口獲得了居留證，妻子也順利在台生下第3個兒子。目前擁有妻兒相伴的白杰，不但工作順利，中文流利的他，喜歡台灣的小吃美食，並交了許多台灣好友，假日喜歡帶家人到台灣到處旅遊。

移民署表示：「外國專業人才延攬及僱用法」自107年2月8日施行，放寬外國專業人才來台簽證、工作、居留相關規定，建構更友善之工作及居留環境，至今已經滿2年，移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，配合政府攬才計劃，移民署啟用「外國專業人才申辦窗口平台」。

針對具經濟、金融、科技、文化、藝術、建築、設計、教育及其他等8大領域特殊專長或每月薪資達新台幣16萬元以上之外國特定專業人才，整合跨部會資源，提供「簽證、工作證、外僑居留證及重入國許可」四證合一有效來台證件之單一窗口申辦服務，透過中英文分別之網路申請書表，便捷各國人士使用，歡迎符合條件的外國專業人才踴躍申請。

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