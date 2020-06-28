為同志發聲！　唐鳳接受法新社專訪「讓性別認同成為資產」

▲政委唐鳳接受法新社專訪。（圖／翻攝AFP推特）



文／中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電

行政院政務委員唐鳳近日接受法新社專訪指出，因不同的生命經歷，她認為性別認同是資產，更能同理弱勢者；而她的目標是推動民主政體的再民主化，擴大人民政治參與。

6月是國際同志驕傲月。雖然今年受到疫情影響，巴黎在內的許多城市都被迫取消或延後6月最後一個週末舉辦的同志大遊行，但全球各地仍以不同的方式慶祝。

法新社的專訪題目為「讓性別認同成為資產的跨性別部長」，唐鳳在專訪中替同志權益發聲，並從跨性別政治人物的角度看民主治理。

文章指出，唐鳳是現今全球最受關注的跨性別政治人物之一，也是世界首位公開承認跨性別的政府官員，「在她眼中，性別認同是項資產」。

唐鳳表示：「我們沒有二元論視野…我們不認為地球上有一半的人跟我們不一樣。」

報導指出，總統蔡英文和民進黨2016年向唐鳳發出邀請函，看上的就是她政治素人的身分以及特立獨行的風格。

在她20歲出頭時，唐鳳就改掉了自己的中文和英文名字，並使用「她」作為代名詞。不過，在行政文件上，她都選擇寫上無性別。

對唐鳳而言，歷經兩種身分讓她擁有兩種不同的觀點。

因為「混雜的情感」和「生命經歷」，她能「同理弱勢者的苦痛」。她說：「我不選邊站，我和所有人站在一起。」

即使身為政務委員，唐鳳也不按常規。她走路上班，若遇到民眾要求，也會停下來自拍合照。

法新社寫道，唐鳳團隊近日最常遇到的問題就是假消息以及如何利用科技來回應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情。即使距離中國很近，台灣政府仍極有效地管控住疫情。

作為一名「持守的無政府主義者」、唐鳳本人稱為「持守的安那其」（anarchism），她認為自己並非在為政府或人民工作，而是作為兩者之間的一種渠道。再者，她認為政府治理方式也該有所改變。

如今，爆紅的影片可以觸發「阿拉伯之春」和「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等社會運動。因此，她直言，「民主政權本身也正在逐漸民主化」。

她推動直接民主，讓人民參與政府政策，並追求以非傳統的政治途徑擴大人民影響力。

近年來中國不斷對台灣增加經濟、政治與外交壓力，甚至矢言不惜以武力統一台灣。然而台灣抗疫的優秀表現獲得許多國際上的認可。

在唐鳳看來，台灣的民主體制在疫情之後，聲勢比「嚴格」的中國模式更加響亮。她表示：「疫情更加凸顯了兩個治理模式的差別。」

但她也坦言，台灣雖在去年成為亞洲第一個通過同性婚姻法的國家，卻仍有許多社會變革待推動。例如唐鳳就希望「跨性別」能出現在台灣的身分證性別欄上。

不過，她態度樂觀，相信「台灣正堅決地走在融合的道路上」。

法新社也整理了目前幾位跨性別政治人物，除唐鳳外，還有波蘭國會議員葛羅茲卡（Anna Grodzka）、泰國國會議員譚瓦林（Tanwarin Sukkhapisit）、委內瑞拉國會議員艾德瑞安（Tamara Adrian），以及美國明尼阿波利斯市（Minneapolis）市議員詹金斯（Andrea Jenkins）。