　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

免搶！「藝FUN券懶人包」10張圖秒懂　7/18起3天註冊公開抽籤

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

▲「藝FUN券」該為提前開放民眾下載APP註冊、公開抽籤，不會發生因手機設備不一造成不公平的搶券問題。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

「藝FUN券」不必搶了！繼行政院振興三倍券後，文化部加碼推出每份600元的藝FUN券，預計發行200萬份，原計畫在7/22中午上線「先搶先贏」，但由於公布後各界反應熱烈，文化部表示為了讓民眾可以更便利、公平的取得，將於7月18日上午9點至20日下午9點，開放民眾有3天時間，一人一機下載「藝FUN券」APP並完成註冊，另於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。

▲▼「藝FUN券」將於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。（左圖／記者李毓康攝；右圖／記者湯興漢攝）

請繼續往下閱讀...

▲「藝FUN券」將於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。（左圖／記者李毓康攝；右圖／記者湯興漢攝）

「藝FUN券」可適用「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」，以及於上述藝文場域空間從事藝文活動所銷售之節目票券及周邊商品。

「藝FUN券」圖解懶人包（文化部提供）：

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

Q1：誰可以使用藝FUN券？

只要對藝文活動有興趣的人，持有身分證之我國國民、領有居留證之外籍配偶及新住民。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

Q2：如何取得？

7/18上午9點起至7/20下午9點，開放民眾有3天時間，一人一機下載「藝FUN券」APP，登錄基本資料（身分證字號、居留證號碼等）完成註冊，另於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播公開抽籤。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

Q3：哪裡可以用？

持有電子券的民眾可於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台超過1萬家以上店家使用。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

Q4：實體店家如何使用？

民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

Q5：網路預購票券

此外為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」可於網路預購票券平台，訂購藝文票券及電影票。但不包括網路書店，主因是網路書店業績並未受疫情衝擊影響，鼓勵民眾走進實體及獨立書店消費。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

Q6：使用注意事項

「藝FUN券」限一人一機領取一次，使用期限自7月22日起至今年12月31日止，逾期失效，使用不找零，且不得轉售。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

Q7：店家怎麼用／申請？

包含「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等四大類型店家，以及如工藝、文創、藝文等具有稅籍相關資格之個人工作室，都可申請加入適用店家。店家透過「藝FUN券」APP，登錄基本資料，通過審核後即完成註冊，加入手續簡便。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

Q8：店家如何請款？

藝FUN券APP特別設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。

▲▼ 「藝FUN券」懶人包。（圖／文化部）

▲「藝FUN券」時程表。（圖／文化部）

另外為了廣邀業者加入「藝FUN券」適用店家行列，文化部將特別在7月1日至9日於全國北、中、南、東分區辦理8場「招商說明會」，向藝文業者介紹「藝FUN券」店家註冊、使用及撥款方式，同時鼓勵藝文業者搭配「藝FUN券」提出加碼方案，攜手振興藝文產業。

針對無法參加招商說明會的業者，文化部表示也將於7月1日在官網「協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區─藝FUN券專頁」（https://www.moc.gov.tw/webarticle_111116.html），同步提供「藝FUN券」店家註冊操作手冊及影片，歡迎藝文業者上網瞭解。

藝FUN券客服專線：02-77457979
藝FUN券客服信箱：artsfungo@tradevan.com.tw

ET快訊
國光女神CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡「鹹濕對話曝光」她崩
三峽大壩易成轟炸目標..若遇襲數億人將陪葬！專家點關鍵
「這款iPhone」1500元入手！Apple超殺特賣只限明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「下載才是惡夢」Face app玩變臉...個資被竊　玩家嚇刪：被迫付650

6/25起開放轉機！符合「2條件」就可在台待8小時　用餐消費都有限制

指考點解／物理歷年多考計算　補教師：整理一本公式大全就能拿高分

端午能量強！風水專家曝「取新水」開運祕法　五色七姓借身邊人好氣場

「中衛口罩」上架就秒殺關鍵原因曝　網推另一家：聽說醫療院所都訂

免搶！「藝FUN券懶人包」10張圖秒懂　7/18起3天註冊公開抽籤

外送員騎腳踏車送餐！他等太久準備開唸　見到本人愧疚了...還給百元小費

熱氣球嘉年華7/11登場！玩兩天「機加酒5450元起」　還附租車優惠

畫家吳悅綾多媒材個展　佛光山南台別院展出

「東部快鐵」明年中有譜！搭車環島只要6小時　北花90分鐘就能到

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

「下載才是惡夢」Face app玩變臉...個資被竊　玩家嚇刪：被迫付650

6/25起開放轉機！符合「2條件」就可在台待8小時　用餐消費都有限制

指考點解／物理歷年多考計算　補教師：整理一本公式大全就能拿高分

端午能量強！風水專家曝「取新水」開運祕法　五色七姓借身邊人好氣場

「中衛口罩」上架就秒殺關鍵原因曝　網推另一家：聽說醫療院所都訂

免搶！「藝FUN券懶人包」10張圖秒懂　7/18起3天註冊公開抽籤

外送員騎腳踏車送餐！他等太久準備開唸　見到本人愧疚了...還給百元小費

熱氣球嘉年華7/11登場！玩兩天「機加酒5450元起」　還附租車優惠

畫家吳悅綾多媒材個展　佛光山南台別院展出

「東部快鐵」明年中有譜！搭車環島只要6小時　北花90分鐘就能到

快訊／高雄補選「三咖督」衝擊陳其邁？蔡英文回應了

高球選手錢普退賽　PGA第2起新冠檢測呈陽性

人妻路況不熟違規停車遭攔查...老公是通緝犯！包包搜出槍彈

監委名單爭議不斷　蔡英文：負起責任、持續檢討

「下載才是惡夢」Face app玩變臉...個資被竊　玩家嚇刪：被迫付650

被鳥屎砸頭中大獎！　專家解密「屎的形態」是關鍵…還有3情況發生也快買彩券

長江中下遊持續暴雨！　26省區市遭洪水淹「1122萬人受災」

評價差到急脫手？　網拍Switch竟綁PS4《最後生還者2》

19歲少年慘墜8公尺山崖　「白色安全帽染滿血」奇蹟救他一命

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁　她小鹿亂撞好想摸：要忍住！

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

捨不得開冷氣！老太太暈倒肛溫狂飆45度

捐骨髓「抽血9小時」　喊話病患：好好減肥

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

保險絲壞掉報價6000元　騎士傻眼

三峽大壩陷危機　專家曝翡翠水庫現況

吃好市多水餃「咬到異物」！噁照曝萬人嚇傻

秘書妹穿短裙絲襪！公車阿婆斜眼：那麼騷

「三峽大壩慢慢放水就好」設計師認同！

連假天氣曝！台北今恐再38度　6月熱破紀錄連10天36℃↑

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

「一代神機」還能更新iOS 14　果粉歡呼

更多熱門

相關新聞

遠百年中慶大禮包「回饋加1倍」

遠百年中慶大禮包「回饋加1倍」

隨著7月中越來越近，行政院日前宣佈的振興三倍券發放日也即將到來，遠百6月底適逢超級年中慶檔期，今年也特別延長7天搶振興券商機，從6／25起至7／28以多重優惠應戰，除了首15日推出滿千送百方案之外，還會在各櫃推出品牌大禮包，主打「用3千買到6千價值」的特惠組合，吸引即將來臨的「報復性消費」商機。

全聯「振興大禮包」30倍奉還

全聯「振興大禮包」30倍奉還

振興回饋震撼彈！　夢時代祭2千送4百勝周年慶

振興回饋震撼彈！　夢時代祭2千送4百勝周年慶

幫荷包補血！7月「12大新制」懶人包一次看懂

幫荷包補血！7月「12大新制」懶人包一次看懂

一張圖秒懂三倍券地方加碼優惠　經濟部：歡迎各縣市接力加入

一張圖秒懂三倍券地方加碼優惠　經濟部：歡迎各縣市接力加入

關鍵字：

藝FUN券振興三倍券文化部李永得唐鳳

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

捨不得開冷氣！老太太暈倒肛溫狂飆45度

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…吃法曝光了

肚子痛爆！醫一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：已經爛掉了

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

寶可夢阿伯進化　64手機霸氣展開

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面