免搶！「藝FUN券懶人包」10張圖秒懂　7/18起3天註冊公開抽籤

▲「藝FUN券」該為提前開放民眾下載APP註冊、公開抽籤，不會發生因手機設備不一造成不公平的搶券問題。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

「藝FUN券」不必搶了！繼行政院振興三倍券後，文化部加碼推出每份600元的藝FUN券，預計發行200萬份，原計畫在7/22中午上線「先搶先贏」，但由於公布後各界反應熱烈，文化部表示為了讓民眾可以更便利、公平的取得，將於7月18日上午9點至20日下午9點，開放民眾有3天時間，一人一機下載「藝FUN券」APP並完成註冊，另於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。

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▲「藝FUN券」將於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。（左圖／記者李毓康攝；右圖／記者湯興漢攝）

「藝FUN券」可適用「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」，以及於上述藝文場域空間從事藝文活動所銷售之節目票券及周邊商品。

「藝FUN券」圖解懶人包（文化部提供）：

Q1：誰可以使用藝FUN券？

只要對藝文活動有興趣的人，持有身分證之我國國民、領有居留證之外籍配偶及新住民。

Q2：如何取得？

7/18上午9點起至7/20下午9點，開放民眾有3天時間，一人一機下載「藝FUN券」APP，登錄基本資料（身分證字號、居留證號碼等）完成註冊，另於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得直播公開抽籤。

Q3：哪裡可以用？

持有電子券的民眾可於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台超過1萬家以上店家使用。

Q4：實體店家如何使用？

民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code，或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。

Q5：網路預購票券

此外為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」可於網路預購票券平台，訂購藝文票券及電影票。但不包括網路書店，主因是網路書店業績並未受疫情衝擊影響，鼓勵民眾走進實體及獨立書店消費。

Q6：使用注意事項

「藝FUN券」限一人一機領取一次，使用期限自7月22日起至今年12月31日止，逾期失效，使用不找零，且不得轉售。

Q7：店家怎麼用／申請？

包含「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等四大類型店家，以及如工藝、文創、藝文等具有稅籍相關資格之個人工作室，都可申請加入適用店家。店家透過「藝FUN券」APP，登錄基本資料，通過審核後即完成註冊，加入手續簡便。

Q8：店家如何請款？

藝FUN券APP特別設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。

▲「藝FUN券」時程表。（圖／文化部）

另外為了廣邀業者加入「藝FUN券」適用店家行列，文化部將特別在7月1日至9日於全國北、中、南、東分區辦理8場「招商說明會」，向藝文業者介紹「藝FUN券」店家註冊、使用及撥款方式，同時鼓勵藝文業者搭配「藝FUN券」提出加碼方案，攜手振興藝文產業。

針對無法參加招商說明會的業者，文化部表示也將於7月1日在官網「協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區─藝FUN券專頁」（https://www.moc.gov.tw/webarticle_111116.html），同步提供「藝FUN券」店家註冊操作手冊及影片，歡迎藝文業者上網瞭解。

藝FUN券客服專線：02-77457979

藝FUN券客服信箱：artsfungo@tradevan.com.tw