　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

600元「藝FUN券」7/21公開抽籤！7/18開放APP下載3天內註冊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼挺藝文文化部加碼振興三倍券藝FUN券公佈記者會，文化部長李永得親自對外說明藝FUN券的領取使用方法。藝文界各領域代表國家表演藝術中心董事長朱宗慶、紙風車文教基金會執行長李永豐、漫畫家阮光民、歌手黃子軒、滅火器樂團楊大正等都出席力挺藝FUN券。（圖／記者湯興漢攝）

▲文化部「藝FUN券」將由文化部長李永得與唐鳳政委公開抽籤。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

「藝FUN券」不必搶了！為振興藝文產業發展，繼行政院振興三倍券後，文化部加碼推出每份600元之「藝FUN券」，預計發行200萬份。文化部今（23）日發布新聞稿說明，因公布後各界反應熱烈，詢問度高，為了讓民眾可以更為便利、公平的取得「藝FUN券」，將於7月18日上午9點至20日下午9點，開放民眾一人一機下載「藝 FUN券」APP並完成註冊，另於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤方式，公布獲得「藝FUN券」的幸運人選。

▲▼文化部推出「藝FUN券」。（圖／文化部提供）

請繼續往下閱讀...

▲文化部推出「藝FUN券」可用於書店、電影院、劇院等。（圖／文化部提供）

文化部說明，自6月11日文化部召開「藝FUN券」啟動記者會後，民眾反映相當熱烈，為避免民眾因繁忙或其他因素無法在特定時間註冊，文化部規劃於7月18日上午9點至20日下午9點開放民眾下載APP並註冊，提供3天充裕的時間，使民眾更為便利、從容，免於短時間搶票的緊張感，讓所有想一起「挺藝文」的民眾可以更為簡便的取得「藝FUN券」。

▲▼內閣總辭合照,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲「藝FUN券」將邀請行政院政務委員唐鳳（中）與文化部長李永得共同進行抽籤。（圖／記者李毓康攝）

「藝FUN券」將於7月21日中午12點，邀請行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得共同進行抽籤，並於線上公開直播。幸運獲得「藝FUN券」的民眾即可於7月22日中午12 點起於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全臺超過1萬家以上店家使用。

文化部指出，民眾只要透過 APP 提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用「藝FUN券」的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款。此外，為符合藝文展演消費使用特性，亦特別規劃「藝FUN券」在「線上交易，出門消費」原則下，可於網路預購票券平台，訂購藝文展演票券、電影票，以及付費參與藝文活動。

「藝FUN券」客服專線（02-77457979）及客服信箱（artsfungo@tradevan.com.tw）等皆已上線，招商說明會及懶人包等詳細資訊，亦持續更新於文化部「協助受疫情影響之文化藝術事業防疫及紓困振興專區─藝FUN券專區」（https://www.moc.gov.tw/webarticle_111116.html），歡迎有興趣的民眾持續關注最新消息，一起加入「全民挺藝文」行列，攜手振興藝文產業。

ET快訊
父女床上成焦屍…媽悲痛隔窗認屍！祖孫4人葬身火窟「疑鐵窗阻逃
快訊／換肝神醫婉拒高雄補選！國民黨擬徵召「三連霸女議員」
快訊／南港小模遭性侵勒斃　程宇二審判決出爐
「上班不要看」麻希剃成光頭！頭髮全嚕掉　男友靜默了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一生從未看過海...苗栗山城嬤帶著亡夫照海灘拍婚紗　畫面令人動容！

600元「藝FUN券」7/21公開抽籤！7/18開放APP下載3天內註冊

文化大學大亂鬥！董事會派系爭權殺紅眼　2.5萬名師生恐斷糧

影／5人龜吼漁港「單點1100元改合菜」遭拒：被嗆吃這麼痛苦就別吃　業者回應了

舊愛還是最美！分手後「最常復合」3對星座CP　你和另一半上榜了？

高壓鍋蓋罩台灣！台北今恐飆38度　彭啟明曝連假雨區：端午節很熱很熱很熱

見不到父最後一面！澳門姊弟盼直接帶骨灰離境...陸委會回應了

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」　荷包超有感

勞動部青年就業旗艦加碼上路！ 企業僱青年最高可領10.8萬

端午連假花東旅遊夯　高公局曝國5「這些時段」塞爆

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

《DD52》首組讓楊丞琳「直接棄選」　求救潘瑋柏：你幫我選！！

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

激萌鼠窩成一坨「軟綿咖啡奶泡」裝進杯中大眼探頭網全融化

一生從未看過海...苗栗山城嬤帶著亡夫照海灘拍婚紗　畫面令人動容！

600元「藝FUN券」7/21公開抽籤！7/18開放APP下載3天內註冊

文化大學大亂鬥！董事會派系爭權殺紅眼　2.5萬名師生恐斷糧

影／5人龜吼漁港「單點1100元改合菜」遭拒：被嗆吃這麼痛苦就別吃　業者回應了

舊愛還是最美！分手後「最常復合」3對星座CP　你和另一半上榜了？

高壓鍋蓋罩台灣！台北今恐飆38度　彭啟明曝連假雨區：端午節很熱很熱很熱

見不到父最後一面！澳門姊弟盼直接帶骨灰離境...陸委會回應了

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」　荷包超有感

勞動部青年就業旗艦加碼上路！ 企業僱青年最高可領10.8萬

端午連假花東旅遊夯　高公局曝國5「這些時段」塞爆

新竹人想吃不用跑高雄　汕頭泉成沙茶火鍋8月進駐巨城

脫衣服「那裏」就痛得要命　醫師15分鐘解決她長達半年的折磨

中職／為了關詩敏　桃猿與你衝了啦

遲未就「新疆問題」制裁陸　川普：擔心影響貿易談判

快訊／遭爆「急跳槽侯友宜旗下」縱放殺人犯　名檢吳宗憲600字回應了

好喜歡台灣！日《驅魔少年》女作者稱「台灣是國家」　陸網友翻牆洗版

端午鹼粽吃多要當心！熱量爆表難消化…誤食「硼砂」恐影響生育

阿土伯喊鴻海股價要到300元　劉揚偉：200元是規劃、100元要靠創辦人

報稅倒數一週　約87萬戶民眾尚未申報綜所稅

張宇韶／國民黨「不學無術」與「萬箭穿心」的論述黑暗期

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

生活熱門新聞

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」

5人龜吼漁港「單點改合菜」遭拒：被嗆吃這麼痛苦就別吃

網購、賣場都買不到口罩！內行激推1地點

澳門姊弟盼直接帶父親骨灰離境...陸委會回應

高壓鍋蓋罩台灣！台北今恐飆38度　彭啟明曝連假雨區

舊愛還是最美！分手後「最常復合」3對星座CP

董事會派系爭權殺紅眼　文化大學萬名師生恐「哭夭」

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

連假快買刮刮樂！端午財運「2生肖」＝小福星

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

萊爾富開賣「丹寧玫瑰色」口罩

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

7月交通新制來了！安心國旅補助1千元

地鐵列車驚見「無體女腿」　照片真相曝光

更多熱門

相關新聞

貪官被貶污更多　喝花酒收賄180萬

貪官被貶污更多　喝花酒收賄180萬

前文化部人文司長朱瑞皓因涉嫌接受廠商招待出國旅遊，涉嫌舞弊，被拔官貶調到國立傳統藝術中心副主任，竟不知收斂，又透過白手套向外兜售2項工程案，從中收取回扣180萬元，還接受廠商招待喝花酒，台北地檢署今依《貪污治罪條例》收賄等罪嫌起訴。

振興三倍券超商預購　首波只開放7天

振興三倍券超商預購　首波只開放7天

紙本三倍券首波預購時間出爐！經濟部：官網、超商機台同步開放

紙本三倍券首波預購時間出爐！經濟部：官網、超商機台同步開放

影／三倍券官網最高回饋、領取方式一次看

影／三倍券官網最高回饋、領取方式一次看

影／經濟部第三位女性首長今上任　王美花號召業者繼續加碼三倍券優惠

影／經濟部第三位女性首長今上任　王美花號召業者繼續加碼三倍券優惠

關鍵字：

藝FUN券振興三倍券文化部李永得唐鳳

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

小8首扛女主角「一出現收視就跌」！

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

13歲兒「被蟲咬傷破皮」敗血症病危！岳庭痛哭求帶他回台

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

iPhone 12新爆料！4機型螢幕規格曝

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

剛拜完迪化街月老…他出來驚見「珍珠芭樂正妹」

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

氣功大師教節食治病　他練54天斃命

張清芳投資髮廊擁3豪宅…驚人財力曝光

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

爽吹冷氣又省電！台電認證「3大訣竅」

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面