髮飾圓珠掉入3歲女童鼻孔無法呼吸　婦衝警局求救！警開路衝醫院

▲ 女童鼻孔遭小圓珠堵住呼吸困難，鹿野分駐所員警立即以巡邏車蜂鳴器及開警示燈開道，一路直奔台東馬偕紀念醫院急診室。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

23日下午2點多一名女子急急忙忙的跑進關山警分鹿野分駐所，慌張的向值班員警稱「我3歲小孩鼻孔內有異物呼吸困難，能不能幫送醫」，正好警所內胡員將執行巡邏勤務，立即以巡邏車蜂鳴器及開警示燈開道，一路直奔台東馬偕紀念醫院急診室，所幸經醫師診斷順利將小圓珠夾出，並無大礙。

23日午後2點多，正值鹿野分駐所員警準備交換班時刻，突然有部車輛停在所前，一位年輕媽媽從後座奔出，進到所內直呼「警察先生幫幫忙，我3歲小孩玩髮飾時，不慎將小圓珠塞進鼻孔內，目前呼吸困難，可不可以協助送醫，拜託！拜託！」。

此時，準備執行巡邏勤務的警員胡文豪及胡家元二話不說通報勤務指揮中心獲准後，開啟巡邏車蜂鳴器及警示燈，讓該對年輕夫妻自駕車輛尾隨在後，一路直奔台東馬偕醫院，所幸沿途車輛並不多，在20幾分鐘內順利抵達，孩童由母親抱入急診室，經醫師用尖嘴夾順利將其夾出，孩童呼吸立馬恢復順暢，也讓在場所有人鬆了一大口氣。

醫師也直說「還好小圓珠卡在鼻腔沒掉入呼吸道內，否則就麻煩了」，就在警察與醫師的協助下，圓滿結束這場「珠卡鼻」的驚魂記！事後該對年輕夫妻也直向員警及醫師們表達感謝之意，經過這次事件後，一定會好好注意小孩的動態，避免再次發生是類驚險的狀況。

▼ 女童由母親抱入急診室，經醫師用尖嘴夾順利將其夾出，孩童呼吸立馬恢復順暢。（圖／記者楊鈞典翻攝）

關山警分局長潘仕能表示，鹿野所2名胡員發揮救人第一及高度的同理心，以巡邏車開道協助鼻腔卡異物影響呼吸功能的孩童緊急送醫，並經診療順利取出，積極熱忱的工作態度，足堪所有同仁之表率！另外在此呼籲，若民眾發生遭異物噎到狀況，在經過「擊背法」或「哈姆立克法」，依然還是沒有呼吸的話，應立刻施以CPR，並請求救護，千萬別錯失「關鍵4分鐘」的黃金急救期！



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