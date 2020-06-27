匯款才知遭詐騙！低收婦焦急報警求助　一招保住血汗錢

▲婦人匯款後才知遭詐騙，急忙趕到派出所報案求助。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣成功鎮日前有位許姓婦人，焦急地至台東縣警察局成功分局新豐派出所報案稱，遭詐騙剛剛匯出新台幣3萬元，不知如何是好。所幸婦人在案發後即時報案，新豐派出所員警迅速受理通報警示帳戶，將該筆款項圈存，成功的守護住了婦人的血汗錢。

詐騙集團假冒許姓婦人的親友，藉口因有急用調借3萬元。許姓婦人不疑有他且基於人情壓力，依照對方指示至郵局匯出新台幣3萬元。許婦匯款後利用臉書Message通訊向親友本人確認，才發現根本沒有這回事。

許姓婦人得知遭詐騙後，匆忙趕至新豐派出所報案向警方求助。警員方冠祈、余脩敏先安撫已上氣不接下氣的老婦情緒，詢明案情後迅速受理，並通報警示帳戶成功圈存該筆款項。

▲員警趕赴郵局通報警示帳戶，將該筆款項圈存，保住婦人的血汗錢。

許婦知道3萬元失而復得後喜極而泣，頻頻向員警答謝表示，其為低收入戶，這些錢是她平常省吃儉用存下來的，直誇新豐所警員們效率實在是太高了。員警也告誡許婦下次應小心行事，接到類似電話應切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，避免再受騙上當，全案由成功分局依詐欺案受理偵辦中。

成功分局長蘇偉荃表示，近年來使用通訊軟體或電話假冒親友詐騙案件層出不窮，接到類似電話或使用通訊軟體借錢，一定要透過其他管道向本人查證，以免受騙上當。倘若不慎被騙，可撥打165或至鄰近分駐（派出）所報案啟動圈存機制，阻止詐騙集團領取該筆款項並將帳戶警示避免更多人被害。

►偷偷分享少女秘密！