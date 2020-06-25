才聊3天就討千元禮物！男驚覺遭正妹騙…怒開大絕「35元反擊她」

▲楊姓男子在交友軟體上認識一正妹，2人才聊到第3天女方就出口要生日禮物。（圖／楊男提供）

記者徐愷昕／桃園報導

桃園楊姓男子日前在交友軟體上認識一正妹，雙方相談甚歡後，正妹主動要求想要「生日小禮物」，他點開指定的網址發現，女生想要的手鍊竟要價1300元！經細聊後因驚覺對方是詐騙集團，楊男便上網找了一條一模一樣的手鍊，花了35元加運費（總計130元）寄給女方，不出所料正妹在收到後氣得秒封鎖他。對此楊男感嘆表示，「一條手鍊看透人心，大家別再上當啦」。

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▲楊姓男子在交友軟體上認識一正妹，2人才聊到第3天女方就出口要生日禮物。（圖／楊男提供）

楊男向《ETtoday新聞雲》爆料稱，自己日前在交友軟體上認識一綽號呆呆的正妹，聊天初期女子不斷向他闡述自己悲慘境遇，以及被劈腿的傷心往事。隨後才聊到第3天，正妹就突然對楊男大告白，說對他非常有好感，順口提及自己生日將近，希望能收到「小禮物」，同時還附上一購物頁網址，指定楊男送禮須從上方購買。

楊男點開後發現，正妹想要的是條要價1300元的手鍊，起初還不疑有他考慮購買，但進一步聊天後因發現女子是詐騙集團，他便靈機一動決定開大絕反擊回去！楊男隨後在拍賣網站一搜，不出所料出現超多外觀一模一樣的手鍊，他馬上精挑細選了最便宜的35元手鍊加運費寄去正妹家。

▲楊男發現正妹要求的手鍊竟要價1300元，後來驚覺對方是詐騙，遂挑選了一模一樣35元的寄出。（圖／楊男提供）

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楊男說，禮物運送期間正妹每天熱情與他聊天，回覆率超級高，不過收到禮物後，態度瞬間180度大轉變，直接人間蒸發、秒換帳號，且他們本來約好之後要見面約會，但正妹當日也沒有出現。

楊男自潮表示，「一條項鍊看透人心也是學了一課」，並出言透露談到錢真的要有戒心，畢竟交友軟體上真的很多唬爛，「你永遠不知道螢幕背後的那個『她／他』到底是男是女，到頭來付出可能全是一場空」。

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