擋也擋不住超堅持！台南女被詐7次「警擋3次」　還被騙近140萬

▲詐騙集團會用各種理由誘使被害民眾前往金融機構臨櫃提匯款，行員也會主動關懷提問，一旦發可疑會通報警方到場介入了解，以保障民眾不受詐騙。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1名中年女子，被網路假交友結合假投資詐騙7次，其中3次金融機構行員發現可疑，通報警方成功勸阻，但她仍跑到其他金融機構，成功匯款4次，共被騙近140萬元，該女子雖是被害人，但她勇於被騙也令警方好無奈，新營分局提醒民眾，詐騙集團詐騙伎倆五花八門，打165反詐騙諮詢幫您守護錢財。





反詐騙是台南市警局重要警政工作，除利用各種管道與場合，不斷向民眾宣導各種詐騙手法，提醒民眾注意外，更化被動為主動，警方、金融單位、超商，組成「警金超」反詐騙聯盟，請金融機構及超商門市的行員或店員，擔任「防詐天使」，對可疑被詐騙的民眾主動關心提問，一旦發現可疑就通報轄區警方派員查處。

台南市各分局積極聯絡轄區金融機構及超商，建置綿密的「防護網」，也的確發揮預期的功效，成功阻止不少詐騙案，保障民眾的錢財，黃偉哲市長為鼓勵相關人員協助阻詐，每月都會利用治安會報，公開表揚防詐有功人員或單位，黃偉哲市長日前還稱讚台南市今年至今已阻攔詐騙258件、阻詐金額高達近4千萬元，但民眾受騙情況，仍重複一再發生。

其中比較特別是1名中年女子，在今年5、6月間，碰到「假交友真詐財」、「假投資真詐財」的愛情連環套殺詐騙陷阱，1個人被同1位「外國友人」詐騙7次，其中3次因行員發現可疑，當場勸說還通報警方到場查處，經警方關懷提問，發現是遭人詐騙而制止，才成功阻止匯款，未料該女子仍不死心，還是到其他金機構使出渾身解數，成功匯款共近140萬元。

台南市新營分局指出，「假交友結合假投資」是近年新興的詐騙手法，歹徒大多透過社群網站或交友APP搭訕被害人，再轉移到Line持續交往，等獲得被害人信任後，就引誘被害人前往來路不明的境外網站投資虛擬貨幣、期貨外匯、運彩博奕等，初期營造不斷獲利假象且正常出金，等被害人放心投入大筆金錢後，再編造各種理由收費，最後直接關閉網站，讓被害人求償無門，呼籲民眾網路交友務必提高警覺。

警方也表示，此類詐騙中歹徒往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，並透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾可善用165反詐騙專線官網每週公告的「詐騙Line ID」資料，在網路投資、交友前，先過濾對方的Line帳號是否曾被通報為詐騙帳號，以減低被騙風險，有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。

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