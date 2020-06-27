女到台東出遊散心失聯　家人急報警協尋搞烏龍…她只是關機充電

▲ 女子台東出遊散心失聯，家人急報警協尋，竟是手機徹夜關機充電引誤會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東警分局溫泉派出所日前接獲勤指中心來自自台中市警察局的通報，一名25歲郭姓女子20日與朋友從台北租屋處開車到台東散心後，22日晚間開始與家人失聯。父親表示之前有聽她說工作壓力大，擔心女兒發生意外。據線索得知郭女最後落腳處在成功鎮都歷地區，成功警分局隨即派員前往訪查附近民宿，得知郭女22日曾在某民宿下榻，並稱23日下午要前往建和部落露營，立即前往建和部落找尋，經員警持續撥打電話，終於在1個多小時後始聯繫上郭女，讓這場失蹤驚魂平安落幕。

據了解，該名郭姓女子出門往台東遊玩期間，都與家人保持聯繫，但在22日晚上到成功都歷的某民宿下榻後將手機關機充電，怎料這個無心之舉卻讓家人擔心了一整夜。在台東、成功警分局接力合作下，終於順利找回郭姓女子，員警向她說明事情經過後，讓郭女與家人趕緊聯繫家人，當家人聽到女兒的聲音時，才終於放下心中大石，大讚員警效率真好並對員警熱心協尋表示感謝萬分。

台東警分局表示，此次案件能順利有賴家人的立即通報及各警察機關橫向聯繫，才能在最短時間內找到通報協尋人口，也呼籲暑假旅遊旺季即將到來，年輕人與朋友相約出門旅遊應與家人保持聯繫，以免家人擔心害怕，為青春歡樂的暑假假期留下美好的回憶。

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