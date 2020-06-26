李眉蓁訪游泳賽端出「體育牛肉」　爭取2025世大運、2030亞運

▲李眉蓁26日觀賞游泳賽，表示市長勝選將爭取國際賽事在高雄舉辦。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁，26日前往大型游泳賽事關心賽況，針對體育界關心的運動政策，李眉蓁表示高雄很久沒有舉辦大型運動賽事，若當選市長將爭取2025世大運或2030亞運賽事在高雄舉辦。

李眉蓁說，高雄是一座陽光城市，很適合發展運動產業，高雄有左訓中心，也有世運主場館等很好的運動場館，可惜的是，從2009年舉辦世界運動會以後，高雄就沒有舉辦大型運動賽事。

李眉蓁表示，大型賽事可以提高城市能見度，帶動城市建設和運動產業的發展，2017年的世界大學運動會，就讓全世界看到台北，高雄有舉辦世運會的經驗，有很好的場館、優秀的選手、熱情的市民，體育處也已經升格為運動發展局，高雄應該好好運用這些優勢，再次爭取舉辦國際賽事。

若當選高雄市長，李眉蓁強調，將全力爭取2025世大運或2030亞運在高雄舉辦，讓選手可以大顯身手，讓高雄再次站上世界舞台發光發熱，李也提到，運發局從體育處升格之後，年度預算仍然維持5億，讓升格失去意義，當選後將會提高運動發展業務費，也要編列經費給優秀運動員長期性補助，讓運動推展更順利。