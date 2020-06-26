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許崑源生前「稱讚黃捷」內容曝光！李眉蓁曝真相：議長曾交代要給她多點機會

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▲許崑源生前「稱讚黃捷」內容曝光！李眉蓁曝真相：議長曾交代要給她多點機會。（圖／ETtoday資料照）

▲許崑源生前曾稱讚黃捷。（圖／ETtoday資料照）

記者林昱萱／高雄報導

已故的高雄議長許崑源將於26日上午出殯。對此，國民黨籍高雄市長補選候選人李眉蓁在臉書提到，許崑源生前其實有特別照顧黃捷。

李眉蓁表示，「奧援叔叔，很抱歉6月23日至6月25日這幾天，眉蓁沒有來靈堂看你，因為這幾天發生一些重大事件。23號確定正式被徵召提名為市長候選人，當時我感到震驚與惶恐。因為第二天就要登記，所以就趕緊填寫相關的表格與資料。6月24日上午我就到高雄市選舉委員會辦理登記，下午參加行動中常會。昨天6月25日，眉蓁就開始跑行程，進入選戰狀態。」

▲▼李眉蓁登記 。（圖／記者洪正達攝）

▲李眉蓁將角逐高雄市長補選。（圖／記者洪正達攝）

另外，李眉蓁也表示，「本屆議會成立後，時代力量只有黃捷與林于凱兩個人，是無法成立黨團，也不能夠參加協商。你曾當著我們所有黨團成員說，時代力量是小黨只有兩席，我們要給他們機會可以問政質詢。」

此外，李眉蓁也說許崑源曾經提到，「黃捷這個小女孩漂漂亮亮的，看起來也用心，以後會有前途，我們讓她多一點機會表現。如果要對付，就對付民進黨。你的包容，我們都聽進去了。黃捷有到你的靈前上香，笑著進來哭著出去，希望是想到你生前對她特別照顧有感而發。」

李眉蓁貼文如下：

我最敬愛的奧援叔叔：

看著你最喜歡的一張照片，我感觸好強，我心好痛，因為照片中的你好帥，但是明天上午告別式結束後，你就要去西方世界。

奧援叔叔，公開場所我會叫你「議長」，但是私底下我習慣叫你奧援叔叔，因為你和我爸爸交情深厚，我是你看著長大。

我當選第一屆議員時，是高雄市最年輕的市議員，我早上跑公祭、晚上跑喜宴，非開會期間要服務選民案件，不管日曬雨淋也是要去現場會勘，因為第一次當議員，所以我牢記你說的「認真問政 努力服務」。開會時認真用心質詢，監督市政。高雄市公民監督聯盟評鑑高雄市議會議員表現，第一屆第一會期評鑑時，眉蓁得到「整體問政品質最佳」前10名。在「各議題領域最專業」項目中，眉蓁在「都市發展」「教育文化」被評比是最專業。你知道以後，讚美我、鼓勵我說：「眉蓁，你第一次當選議員第一會期就表現的很好，不簡單你要繼續努力」。 我在第二、第三會期也得到「問政最認真」的議員前五名。

因為是第一次當選議員，日夜跑攤，又要問政，有時候感覺好累、好煩。有一次我有事情到議長室找你，談完事情以後，我問你「阿叔，我不知道當議員有什麼好處？我覺得現在這樣很累，有時候還要被選民嫌棄！」你說『眉蓁，當選議員就要有助人的使命，很多艱苦人他們比較弱勢，也沒有關係，我們可以幫助他們解決問題，你看到這些被你幫助的人，問題解決以後臉上表情由哀愁變成笑容，這就是我們當議員最大的價值；另外有一些市政建設，我們去監督、去看出問題讓市政府去改進，市政府聽得進去然後去改變，我們可以幫助民眾省多少錢？幫助多少民眾更方便？所以當議員從事政治當然會艱苦，但是你抱著真心服務的心去看待，就可以體會「服務為快樂之本」的含意」當時，我沒辦法領悟，但是隨著歲數增加，選舉時聽到一些選民，因為我服務認真、解決他們一些問題，所以很熱心熱情的幫我拉票讓我當選，我才真正體會出「服務為快樂之本」。

奧援叔叔，6月6日晚上，韓國瑜市長被罷免，我的心情非常沉重，我心中納悶為何一個沒有貪污的團隊，會有這樣的結果，但是，結果這是人民的選擇，無奈還是要接受。

不久，傳來你的噩耗，我不敢相信也無法接受，帶著忐忑不安的心情，奔馳趕到你家，我的心整個揪結在一起。我看到議長夫人還有妹妹，我們一起抱著痛哭，他們失去一位好丈夫、好爸爸，我失去一位好叔叔、好議長，奧援叔叔人生如果像一首歌，為什麼你的休止符要這麼快畫上？為什麼？

這些日子，高雄市議會進行定期大會，除了開會以外，有空我就會與幾位同事，到你靈堂摺紙蓮花，希望你可以到西方極樂世界。每看到你的照片一次，我總會不自覺掉淚，讓情緒找到出口！

奧援叔叔，很抱歉6月23日至6月25日這幾天，眉蓁沒有來靈堂看你，因為這幾天發生一些重大事件。23號確定正式被徵召提名為市長候選人，當時我感到震驚與惶恐。因為第二天就要登記，所以就趕緊填寫相關的表格與資料。6月24日上午我就到高雄市選舉委員會辦理登記，下午參加行動中常會。昨天6月25日，眉蓁就開始跑行程，進入選戰狀態。

奧援叔叔，從國民黨宣布徵召眉蓁以後，許多對於眉蓁的負評與抹黑攻擊如排山倒海過來，電視上的多數名嘴們紛紛發揮想像力、創造力、編劇能力、造謠能力、洗腦能力，配合網軍1450正攻、側擊、左拐、右踢，線上線下由點而線而面，編織出台灣有史以來第二強的「攻擊網」針對一個他們所謂沒沒無聞的「李眉蓁」。奧援叔叔，我應該感謝他們，讓我從零知名度，變成網搜第一名嗎？

他們說國民黨揠苗助長，扼殺我這個身高176公分的苗。說眉蓁問政平平，完全不提我被評鑑「問政最認真」、「問政品質最優」的績效。還說眉蓁是佳芬姐的親戚，才被徵召。一再分化眉蓁與國民黨其他議員同事的情感，眼睛像被蒙住沒有看到邱于軒、李雅靜還有黨團總召曾俊傑等好同事陪同眉蓁到選委會登記、在中常會被宣布徵召時在場的畫面。也沒聽到，李雅靜在端午節時特別發電話語音向民眾祝福端午節快樂，還特別加上國民黨已經徵召眉蓁參加高雄市長補選，請全力支持的語音。奧援叔叔，我聽到雅靜的語音，特別感到溫暖也非常感激她的氣度！

還有幾件事情也要告訴奧援叔叔，以前常常和你打桌球的吳益政，掛上民眾黨的旗幟參加高雄市長補選，你想不到吧？民進黨就如你生前所說的，就是陳其邁。當我確定被徵召後，有一位我們共同認識的朋友告訴我，希望選舉不要提到「爸爸」的事情。我說好，因為我向來喜歡正面選舉，不喜歡負面批評，但是到現在為止，我的爸爸已經成為「全國最有名的爸爸」。我可以承受別人對我的批評與指正，但是抹黑、造假不斷，連我爸爸是出身左營舊部落，一個攤販之子，也被栽上是眷村外省掛，唉！

叔叔本屆議會成立後，時代力量只有黃捷與林于凱兩個人，是無法成立黨團，也不能夠參加協商。你曾當著我們所有黨團成員說，時代力量是小黨只有兩席，我們要給他們機會可以問政質詢，黃捷這個小女孩漂漂亮亮的，看起來也用心，以後會有前途，我們讓她多一點機會表現。如果要對付，就對付民進黨。你的包容，我們都聽進去了。黃捷有到你的靈前上香，笑著進來哭著出去，希望是想到你生前對她特別照顧有感而發。

叔叔我答應人家，所以我還是不談別人的爸爸，你生前最後的一句話「社會沒有是非」，難道我們的社會已經走到這地步?

走進靈堂之前，我想我已經從市議員變成市長補選候選人，我要重視形象，我要忍住眼淚，不想被別人做文章。但是我還是忍不住，掉了許多眼淚。明天就是你的告別式，我自己一個人先來到你的靈前向你稟報這幾天發生的事情，眉蓁既然接受徵召，就會勇往直前！明天過後，你的後事就了無牽掛，我也會讓人看到一位不同的李眉蓁，在連續幾天的強攻猛烈依然屹立不倒，還可以帶著微笑，仍然用正能量、人本善的心態打一場選戰！

謝謝你生前對於爸爸還有我們李家的照顧，謝謝你，也希望你保佑眉蓁，順利打贏這一場選戰！

叔叔，請您一路走好。

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