老外過端午！東華25外籍生學包粽　古琴演奏直播獻母親

▲東華大學25位外籍學生，透過親手包粽子來體驗端午佳節。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午節吃粽子了嗎？國立東華大學華語文中心舉辦外籍學生「包粽子慶端陽」活動。來自泰國、越南、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、俄羅斯、日本、德國，以及哥倫比亞等國共25位學生，透過親手包粽子來體驗端午佳節。

根據《荊楚歲時記》的記載，五月仲夏的第一個午日，正值登高順陽的好天氣，因此俗稱五月初五為「端陽節」。為體驗端陽佳節好天氣的日子，東華大學華語文中心特別選擇在校區內的湖畔餐廳，舉行節慶活動大家一起包粽子過端午，讓外國學生在欣賞明媚的陽光與湖水之餘，也能擁有豐盛的饗宴。

會中有來自俄羅斯的博士生驥馬，為大家揮毫寫下「端午節快樂」的書法字體，展現他這個學期練習成果。此外，更有來自哥倫比亞的學生蒙培盛彈奏一首古琴曲「仙翁操」，並透過錄影直播，獻給他遠在南美洲的母親，這是蒙培盛幾週來勤於練習的成果發表。

▲來自哥倫比亞的學生蒙培盛彈奏古琴透過錄影直播，獻給遠在南美洲的母親。

東華大學華語文中心除固定的語言教學與訓練課程外，近來亦開設書法、古琴及崑曲等初階體驗班，提供外國學生吸收華人文化之美。希望能將傳統民俗節慶的涵意，與文化藝術的精髓，遠揚國際。

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