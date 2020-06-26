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明天收假車潮最高峰！「十大地雷路段」一次看　國5恐塞到深夜11點

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▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

▲國5車多，明日北返車潮將持續至深夜11點。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

端午連假受到疫情和緩影響，出遊返鄉人潮暴增，國道車流爆量。交通部長林佳龍表示，道路的容量有限，無法一直開路，盼用路人利用智慧交通，避免壅塞。他表示，明日是收假車潮最高峰，另整理出十大地雷路段，其中國5北上早上11點到晚上23點都會壅塞，行車時間為平時7倍。

林佳龍表示，今年端午受疫情解封、暑假延後影響，出現反彈性旅遊潮，連假第一天車潮是歷年端午最多，甚至直逼過年，用路人與維護交通的夥伴都相當辛苦。

請繼續往下閱讀...

林佳龍強調，道路的容量有限，台灣受限地狹人稠與自然環境，無法一直開路，所以在交通疏運政策上，希望利用既有道路，透過運具、時間、空間的分流，儘量降低塞車，讓運輸的交通量極大化。

▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

▲▼國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段。（圖／記者宋良義攝）

▲國5連假兩日湧入返鄉出遊人潮，引發塞車民眾不滿。（圖／記者宋良義攝）

林佳龍指出，為了極大化運輸交通量，必須建立在智慧交通上，讓用路人在上路前，可以掌握到即時路況，如1968app透過顏色標示壅塞路段、甚至可以觀看即時影像，讓大家可以避開塞車路段，規劃不塞車的路徑。另也在事前經由歷年連假的交通流量，以大數據分析可能車多的時段與路段。

根據高公局預估，連假第三天為收假車潮的最高峰，建議明日計畫返工的用路人，若要行駛國5北返，3人以上請多利用高乘載時段；2人以下，則建議提早於11時前上國5。也可以多利用替代道路、搭乘大眾運輸，以避開國道壅塞。

另外，行駛西部國道北返的民眾，除多利用中午前之離峰時段上路，亦可多利用台61線替代道路。

▲▼國道今日多處壅塞。（圖／高公局提供）

▲▼國道5號紫爆。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲端午連假首日國道特別壅塞，林佳龍表示，由於道路容量有限，呼籲用路人多利用智慧交通。（圖／高公局提供）

高公局預估明天國道重點壅塞路段與時段：
・國一北上
10-12 圓山→大華，為平日4倍
14-22 西螺→埔鹽，為平日4倍
15-20 南屯→后里，為平日4倍
16-21 新竹系統→竹北，為平日4倍
・國三北上16-20
關西→大溪，為平日4倍
大山→香山，為平日4倍
竹山→中興，為平日3倍
霧峰系統→霧峰，為平日3倍
・國五北上11-23
宜蘭→坪林，為平日7倍
・國六西向16-19
舊正→霧峰系統，為平日3倍

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