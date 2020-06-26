返工車潮來了！國5午後車流湧現　北上恐「塞到半夜10點」

▲國5車多，高公局預計下午將湧現北返車潮。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

今（26）日為端午連假第二天，交通部高公局表示，下午國5北向宜蘭至坪林將出現車多壅塞情形，南下路段約下午4點後會相對順暢，北上路段可能下午3點後湧入北返車潮，預計北上車潮要到深夜10點才會紓解。昨日南港系統到頭城行車時間為平時一倍。

高公局表示，25日交通量為 122.9百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)之1.4倍；今日0到5時平均交通量為5.3百萬車公里，為年平均平日(3.7百萬車公里)之1.4倍；截至上午11時，國道全線交通量為36.9百萬車公里，預估本日交通量為118百萬車公里。

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高公局指出，今日上午壅塞路段包括國1南向湖口服務區-新竹、北向圓山-五堵、國1高架南向機場系統-中壢轉接道、國3南向三鶯-大溪等路段。

▲今日國道部分路段有事故發生，造成回堵。（圖／高公局提供）

高公局表示，下午國5北向宜蘭至坪林等路段可能會出現車多情形，南下路段預計下午4點後會相對順暢，北上路段可能下午3點後湧入北返車潮，預計北上車潮要到深夜10點才會紓解。

高公局指出，今日上午9時8分於國1高架南向70.5公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時45分排除，造成後方車流回堵8公里；9時12分於國5南向15.2公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時48分排除，造成後方車流回堵2公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。高公局呼籲民眾─轉換道路更好走，避免塞在車陣中。