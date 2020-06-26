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吃芒果也要長知識！ 台南大內消防隊拋繡招親創新防溺宣導

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▲台南市消防局第四大隊大內分隊，利用內走馬瀨農場舉辦台南國際芒果節的機會，辦理「拋繡招親-拋繩袋體驗」、「CPR宣導」及「各式防火宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，利用內走馬瀨農場舉辦台南國際芒果節的機會，辦理「拋繡招親-拋繩袋體驗」、「CPR宣導」及「各式防火宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

炎炎暑假將至，為預防民眾戲水時發生溺水不幸事故，台南市消防局第四大隊大內分隊特別於6月26日一早，藉轄內走馬瀨農場舉辦台南國際芒果節的機會，辦理「拋繡招親-拋繩袋體驗」、「CPR宣導」及「各式防火宣導」活動。

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，利用內走馬瀨農場舉辦台南國際芒果節的機會，辦理「拋繡招親-拋繩袋體驗」、「CPR宣導」及「各式防火宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第四大隊大內分隊，利用內走馬瀨農場舉辦台南國際芒果節的機會，辦理「拋繡招親-拋繩袋體驗」、「CPR宣導」及「各式防火宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大內分隊藉由寓教於樂的宣導方式，讓現場聚集等著吃芒果的大小朋友們，利用閒暇之時，體驗水域救生中拋繩袋的使用方式及CPR正確施作方法，宣導相關防溺及防火知識，使民眾大啖芒果填飽五臟廟之餘，也能充實消防相關知識。

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，利用內走馬瀨農場舉辦台南國際芒果節的機會，辦理「拋繡招親-拋繩袋體驗」、「CPR宣導」及「各式防火宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第四大隊大內分隊，利用內走馬瀨農場舉辦台南國際芒果節的機會，辦理「拋繡招親-拋繩袋體驗」、「CPR宣導」及「各式防火宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宣導活動中最特別的即是拋繡招親-拋繩袋體驗，大內消防隊發揮巧思，提供小獎品吸引民眾，將日常可見的塑膠椅反置作為籃框，讓民眾手持拋繩袋進行目標投擲，簡單的方式就能讓民眾了解拋繩袋運用技巧，小朋友們亦玩得相當開心。

▲台南市消防局第四大隊大內分隊，利用內走馬瀨農場舉辦台南國際芒果節的機會，辦理「拋繡招親-拋繩袋體驗」、「CPR宣導」及「各式防火宣導」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

適逢汛期，市長黃偉哲呼籲，危險水域勿前往，水域救生貴求速，民眾應慎選安全水域及有救生設備與人員的合法處所，遇設有水深危險、禁止戲水等警告標誌的水域，切勿從事戲水及任何水上活動；遇到救溺事件，不要驚慌，牢記救溺5步驟「叫叫伸拋划」：大聲呼救吸引旁人幫忙、打119、利用竹竿、釣竿等延伸物岸際救援、拋送救生圈、最後再利用船、救生圈、救生浮標等大型浮具划過去。

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