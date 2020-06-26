吃膩端午粽子！她曝光「阿嬤冷門食譜」無敵簡單　軟糯變鍋巴口感…香炸了

▲原PO分享粽子的不同吃法。（圖／（左）記者李毓康攝、（右）翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

每年端午節一到，讓人害怕的不只超熱的天氣，還有彷彿吃也吃不完的粽子，餐餐都一樣的口味，不少人超膩。就有一名女網友曾在臉書《爆廢公社》貼文，分享肉粽除了一般蒸熱、直接吃，她個人也很喜歡用阿嬤的獨門吃法「肉粽切片、煎的赤赤的」，讓粽子別有一番風味。成品讓其他人也直呼「感覺很好吃！」

這位女網友文中表示，她在廚房弄肉粽來吃，結果婆婆很訝異的看著，一邊問她「還可以這樣吃唷？」，因為原PO並不是用微波或蒸的，而是在「煎肉粽」。女網友透露，小時候她阿嬤常常這樣弄給她吃，「肉粽切片、煎得赤赤的像鍋巴，很好吃呢！」

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至於做法，原PO笑說無敵簡單，「就是肉粽切片下去煎，煎得恰恰恰就可以了。我愛兩邊恰恰，所以我兩邊都會煎的恰恰。」並透露以前她們家、附近村莊的人也都這樣吃。

▲原PO把肉粽切片，並煎得脆脆的。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，成果照讓許多網友超心動，「學到了！好像很讚」、「沒吃過，但很想試試，應該很不錯」、「腦子突然浮現覺得好像炸糯米腸」、「像紅龜粿跟草仔粿煎恰恰也很好吃」、「沒聽過也沒吃過，但看這圖很好吃耶」、「感覺就很香」、「第一次看到煎肉粽的說法，下次吃肉粽我試試。」

還有吃過的人大推，「我也是這樣吃耶！再淋上碎辣椒跟蔥蒜汁，超配的」、「要摑蛋下去煎或炸，起來更好吃」、「這個超好吃的！重點就是要煎恰恰」、「超好吃的，小時候阿嬤會煎這樣給我吃～那是一種幸福的味道」、「北部粽煎不出這樣味道，一定要南部才有，而且花生更香」、「這樣煎到赤赤真很香又好吃。」