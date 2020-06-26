小琉球登島人次「單日突破1.4萬」！狂開142航次　遊客狂排100m↑擠爆登船口

記者陳崑福、林昱萱／屏東報導

恰逢端午連假，不少民眾都藉此到各地遊玩，其中小琉球25日的登島人次就達到1萬4千人，進出航班也達142航次，排隊準備登船的民眾更是排到超過100公尺。對此，第五岸巡隊為讓民眾能安心抵達目的地，增派勤務人力疏導。

▲小琉球登島人次單日突破1.4萬。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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自端節連假前夕，許多在外打拼的小琉球遊子們，已陸續返鄉過節，而不少遊客也趁著連續假期到小球遊玩，尤其在連續假期首日登島人潮更是絡繹不絕，統計25日疏運進出航班共計142航次，搭船至小琉球人數飆高近1萬4千人。

從畫面中可見，登船口擠滿了滿滿的排隊人潮。對此，南部分署第五岸巡隊表示，為預防端節連假因人潮暴增，而發生載客船舶超載情事，將加強督飭客船業者，否則將立即通報航務中心，要求船長停止航行，以維護航行安全，使遊客均能順利平安返鄉過節；亦在此呼籲民眾，雖疫情已漸趨緩防疫措施鬆綁，但民眾至公共場所時，仍應保持社交距離並配戴口罩。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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