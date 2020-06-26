「做聰明用路人」說法惹議！林佳龍：非歸責誰「願修正說法」

▲交通部長林佳龍呼籲用路人善用資訊平台。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

端午連假登場，由於適逢解封後第一個連假，出遊返鄉人潮爆量，國道路網塞爆，交通部長林佳龍呼籲「做聰明的用路人」惹議，交通部表示，此說法並非要歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部份，也願意修正說法。

昨天國道交通量達122.9百萬車公里，創下歷年端午連假最高紀錄，交通部長林佳龍今(26)日表示，已要求高公局必須每六小時發布一次即時路況供國人參考，也會善用各種疏運手段，並且24小時監控、調整措施。他也強調，疏運要能成功必須在運具、路線與時間上達成分流，他要請用路人與交通部一起透過智慧交通一起努力國道交通，同時強化疏運能量。

請繼續往下閱讀...

依據高公局的統計，昨日高速公路交通量達122.9百萬車公里，其中南下車流達69.5百萬車公里、北上車流達53.3；國道5號的南下車流為2.1百萬車公里，均為歷年端午節之最，車流量直逼春節與清明節連假。

▲國5往宜蘭方向彭山隧道出口坪林段壅塞。（圖／記者宋良義攝）

為因應這次端午疏運，林佳龍除於連假前一週，邀集所屬機關開會研商疏運措施外，也於連假前一天、第一天分別前往台北車站防災中心與高速公路局行控中心視察，督導各項疏運措施可以確實執行。

對於仍有部分區的國道出現壅塞，林佳龍指出，在連假前召開會議時，高公局即評估受報復式出遊的影響，人潮與車潮會大量湧現，已研擬採用高程載管制、開放路肩、夜間停止收費，並發布易壅塞路段以供民眾參考，同時高鐵、台鐵也都加開班次，達成運具、時間與路線分流，盼能將極大化國道的交通量，並減少壅塞。

而各種的分流的手段，前提是必須讓用路人，在上路前就掌握到即時的資訊，因此他鼓勵大家多下載1968APP與幸福公路APP，又或是使用Google Map的即時路況資訊，利用智慧交通的手段達到分流的效果，避免用路人塞在同一時間、地點，以盡可能減少壅塞的狀況。

▲國道湧入返鄉出遊人潮。（圖／記者宋良義攝）

雖然如此，對於不熟悉使用手機的民眾，他也要求高公局必須每六小時發布一次即時路況，務必要讓民眾可以掌握最新的資訊。

他強調，「做個聰明用路人」的說法，並非要歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，若有語意不精確的部份，也願意修正說法。

對於外界有指稱高公局預測失準，以及沒有即時因應一事，林部長說，高速公路局的行控中心都是三班制24小時運作，他肯定基層同仁的辛勞，也希望大家可以支持交通單位各項疏導措施。