連假到小琉球玩...她「戴浮潛面鏡」下水失蹤！35分鐘後倒臥沙灘亡　男友崩潰

記者陳崑福、林昱萱／屏東報導

小琉球25日晚間6時許發生一起意外事故，當時一名邱姓女子與男友到小琉球玩，但邱女卻不慎溺水失蹤，海巡人員獲報後，趕忙派員前往協尋，但邱女卻仍是不幸喪命。

▲女子溺水失蹤，經送醫搶救後仍是宣告不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

這起事故發生在25日晚間6時55分，邱女趁著端午連續假期，與男友到小琉球旅遊，而男友因為不諳水性於沙灘上等候，因此由邱女獨自戴浮潛面鏡前往戲水，在男子不留神之際，邱女突然自其眼前消失不見蹤影，男子獨自尋找約15分鐘未果，才向海巡人員報案協尋。

對此，海巡人員獲報後，趕忙派員尋找，最終於晚間7時30分於杉福漁港左側沙灘發現邱女，而她被尋獲時已經失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。

對此，南部分署第五岸巡隊表示，救生救難乃是海巡工作執掌，須在分秒必爭下拯救 民眾於危難，鑑此，籲請民眾務必愛惜生命，前往海邊或是港口周邊從事活動時，應謹慎小心，民眾如於海上、港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，我們將竭誠為您服務。

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