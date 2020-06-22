人妻交纏羽球教練6年...驚曝：排卵期時都會做3次！還生下2子　DNA一驗老公綠炸

▲花花與阿傑發展出婚外情。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名人妻「花花」（化名）分明已婚，卻與一名羽球教練「阿傑」（化名）發展出婚外情6年，還與對方生下2個孩子，而整起事件直到有次吵架時，花花意外對丈夫說出，「2個小孩都不是你的」才曝光。對此，台北地院審理後，判阿傑應賠償花花丈夫100萬元。

判決指出，花花的丈夫主張，花花跟阿傑因為打羽球認識，而阿傑明明知道花花已婚，卻仍是與她發展出婚外情。此外，花花的丈夫也表示，之所以會發現真相，是因為有次在與花花吵架時，對方脫口而出「兩個小孩都不是你的」。

花花的丈夫得知後，趕忙去進行DNA鑑定，結果證實，自己並非小孩的生父，因此氣得一狀告上法院。對此，花花於庭上證實，「交往期間我與被告每週1至2次為性交行為，因為我們有計畫生小孩，在排卵期那週會有2到3次；在與被告交往期間，我沒有與其他男性為情感交往或性交行為。」

阿傑坦承有與花花發生關係，但否認自己是小孩生父。對此，法官審理後認為，阿傑確實已經造成花花丈夫家庭的破碎，因此判他應賠償100萬元，可上訴。

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