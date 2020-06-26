738萬「藍寶堅尼」交車20分鐘就撞爛！　警發文：後面司機超無辜

▲藍寶堅尼上路20分鐘就撞爛。（圖／翻攝自推特／@WYP_RPU）



記者張方瑀／編譯

英國西約克郡日前發生一起車禍意外，一輛價值25萬美元（約台幣738萬元）的「藍寶堅尼」跑車在高速公路上被撞毀。更慘的是，這輛車才交車短短20分鐘就出事，所幸車禍沒有造成重大傷亡。

根據BBC報導，英國西約克郡（West Yorkshire）24日下午發生一起車禍意外，一輛交車僅20分鐘的黑色藍寶堅尼Huracan Spyder跑車，行駛在M1高速公路期間，突然發生機械故障，導致車輛突然在路中間停了下來，結果直接遭後方公車追撞，車尾直接被撞爛。

所幸在這場意外中，僅貨車駕駛頭部受傷，但送醫後並無大礙，而其他人傷勢並不嚴重。

而當地警方也在推特上分享車禍現場照片，並表示後方貨車駕駛很無辜，網友也紛紛在底下留言表示，「才出廠就有問題也太奇怪了吧」、「希望他們雙方都有保險」。但也有許多網友認為，後方駕駛本就應該保持適當距離，並不是無辜的。

M1 Ossett today - It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD — WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) June 24, 2020

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