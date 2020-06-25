癡情教練「求愛80次」各種被拒！　堅持2年「最後一次真心告白」…超美女神終點頭

▲欽跟女友未來想開一間屬於自己的健身房。（圖／翻攝自zingnews.vn）

記者黃心瑀／綜合報導

越南男子欽（Nguyen Chinh）是一名健身教練，他在2018年時於健身房裡遇見自己心目中的女神，並且開始展開熱烈的攻勢，沒多久之後就向女子告白，但卻不幸遭到拒絕；令人想不到的是，在被以興趣不同、已經有男友等等原因打槍之後，欽還是窮追不捨，持續單方面的追愛行動，2年之間他失敗了80幾次，最後終於在2020年時將人打動，成功抱得美人歸。

綜合外媒報導，來自越南多樂省的欽是一名健身房教練，他在2018年時在工作的健身房遇見了現任的女友怡菁（ Ý Trinh），當時的他對女友一見鍾情，認為這人就是他心目中的理想型、女神，於是開始展開強烈的攻勢。欽為了找到機會接近怡菁，不停地向其詢問喜愛的音樂、電影，就只為了得到一親芳澤的機會，隨著時間的過去，他決定投直球告白，但卻被直接拒絕。

第一次怡菁用兩人興趣不合適當藉口，第二次稱自己已經有男友了，面對欽的告白她總是有各種理由推託，就這樣2年過去了，她一共拒絕了欽的告敗80次，但欽仍然鍥而不捨地繼續追求。某天欽在思考自己為何會不斷的遭到拒絕，熬了一夜的他決定在隔天做最後一次的告白，一直以來他為了傳達自己的心意都表現得十分積極，但在最後一次的告白當中，他用了最真誠的聲音跟表情，氣氛跟先前完全不一樣。

早已動搖的怡菁最終接受了他的告白，並解釋了先前一直覺得欽都在開玩笑，認為欽的態度有點輕浮、應該不是認真的，所以才會一直拒絕，沒想到這一過就是2年，她也在這段期間看到欽一點沒變得樣子，漸漸產生信任之後同意交往，而且兩人也將在2021年步入禮堂，成為一對夫妻。

▼欽跟女友。（圖／翻攝自zingnews.vn）