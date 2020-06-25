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大巨蛋偷施工…林亮君爆「沒有施工日誌」　怒轟遠雄：睜眼說話

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▲▼大巨蛋,松山文創園區,松菸,信義區,遠雄。（圖／記者李毓康攝）

▲大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

大巨蛋復工爭議持續延燒。台北市議員林亮君日前踢爆，大巨蛋偷偷裝吸音棉，25日再度爆料，大巨蛋沒有施工日誌，讓她痛批遠雄根本睜眼說瞎話。

林亮君表示，大巨蛋案由於爭議範圍實在太廣，相關細節又很複雜，但北市府卻選擇了睜一隻眼閉一隻眼，那我們能做的真的很受限。

針對大巨蛋爭議，有網友提供建議可向遠雄調施工日誌，就能知道到底在搞什麼鬼，但林亮君指出，整個大巨蛋園區目前「沒有施工日誌」，因為遠雄說「現在是停工，所以當然沒有施工日誌。」

林亮君怒轟，這完全是睜眼說瞎話，分明大巨蛋就還在進行14項工程，5年來從沒屋頂蓋到有屋頂，「這都不是施工？」、「怎麼會沒有施工日誌？」但做為業主和主管機關的台北市體育局和建管處，居然就接受遠雄的說法。

林亮君指出，根據北市府和遠雄簽訂的《臺北文化體育園區興建營運契約》明訂，「施工期間，乙方（遠雄）應於每月五日前向甲方（北市）函報施工預定進度即實際進度，甲方得隨時派員勘驗，如有予核准內容不符之部分，甲方得以書面通知限期改善」；但當要向體育局索取相關進度時，體育局卻說因為現在是停工，所以沒有預定進度和實際進度。

林亮君無奈的說，「同樣的北市府5年前可以抓出遠雄79處違法不按圖施工，為什麼5年後吸音棉裝了半年都沒人看出來？」但不管如何，都會繼續追查到底，就算北市府下禮拜真的核發建照，也不代表事情就結束了！建照發了安全漏洞不會自己消失，市民的安全不能妥協。

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