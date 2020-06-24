大巨蛋偷裝吸音棉　北市下令遠雄拆除移送法辦

▲大巨蛋偷裝吸音棉。（圖／翻攝林亮君臉書）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋復工在即，北市議員林亮君、簡舒培與苗博雅等人24日在議會舉辦記者會，踢爆大巨蛋違法偷裝吸音棉，更質疑今年16次稽查，難道是集體包庇？集體麻痺？對此，北市建管處表示，每周三消防局、勞檢處、專業技師等人現場稽查，要求遠雄強制拆除、移送法辦。

林亮君質疑，建管處完全沒掌握，現場一問三不知，呼籲全面徹查大巨蛋，違法復工不是第一次，消音棉接獲爆料才知道，14項防災維護工程一無掌握，到底在稽查什麼?

苗博雅批評，建管處今年做了16次聯合稽查，每次結果都是沒有問題，只有兩種可能，一、集體包庇，二、對於大巨蛋稽查像錢櫃稽查一樣，人到了集體麻痺，遠雄多次瑋規都是要透過媒體爆料或是議員接受到爆料，現在市府要核發建照，到底評什麼可以把關？

苗博雅認為，大巨蛋停工5年，但遠雄多次台北市政府仲裁，實際損失的工期才300天，大巨蛋合約一個字都沒改，遠雄沒失去任何東西，且透過仲裁展延了時間，未來可以繼續營運的時間是可以延長的，遠雄沒有失去，台北市政府卻拿遠雄沒辦法，剩下使用執照，到底還有什麼議價籌碼？市民只能自求多福。

對此，建管處表示，每周三消防局、勞檢處、專業技師等人現場稽查，針對玩法施工，要求遠雄強制拆除、移送法辦。