議員爆大巨蛋偷裝吸音棉　柯文哲震怒：滿街賭場只有警察不知道





▲林亮君抓包大巨蛋偷裝吸音棉。（圖／翻攝林亮君臉書）

記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋停工5年，即將拿到建照復工，不過台北市議員林亮君踢爆，大巨蛋偷偷裝吸音棉，台北市長柯文哲24日一早指示，原訂下午公安督導會報，請建管處針對大巨蛋案專案報告。柯文哲在會中抱怨，「整條街都是賭場，只有管區警察不知道（台語）」，如果有人告訴林亮君，為什麼沒人告訴建管處？要求建管處檢討。

建管處報告指出，林亮君19日下午2時至大巨蛋現場會勘，前往看台區勘查無疑義後，要求至地下層機房勘查，發現機電設備空間張貼有消音棉，林亮君22日下午再次至商場棟地下2、3、4、5層機房逐間勘查，發現地下2、3層共10間張貼有消音棉，地下4、5層共4間未有張貼消音棉。

建管處表示，14項安全維護工項中，包括全區地下室完整結構體工程，但消音棉並非結構體非屬可施作工項範圍中。且因機房位處地下層角落，地下層地面潮濕、路徑複雜，多處未有燈光，巡查須工地人員引路，隔音棉為於隔間內側，顏色與水泥牆面約略一致，即使有巡查，也不易及時發現。

建管處指出，已聯繫遠雄公司全面清查地下層機房並主動拆除，將派員確認拆除情形，目前已進行拆除作業中，已依建築法第93條發函勒令停止違規施工情形，並重申不得進行核准項目以外工項，否則將依移送法辦；目前工地巡查由同仁至工地巡查回報，未來將由業務科幹部輪值帶隊。

柯文哲批評，「是就是，不是就不是，遠雄也沒差那幾天，為什麼去做那個工程，不要故意去犯規」，建管處人都去了，林亮君怎麼知道，一定有人通風報信，「整條街都是賭場，只有管區警察不知道」，為什麼每天巡查的人不知道。

柯文哲認為，他非常反對增加長官人數，提高巡查層級，有需要嗎？這不是做事的態度，又偷偷抱怨說「幕僚有特交代，不可以在公共場合罵你們」，議員知道，怎麼會負責監管的單位不知道？有問題為什麼不跟建管處講？去跟議員講？

柯文哲指出，建管處長官知不知道？「壞消息往上傳的速度，決定團隊好壞」。建管處官員指出，這週一下午清查回來後，有向處長說明，週二趕快做處理。柯文哲不滿表示，如果有人告訴林亮君，為什麼沒人告訴建管處，這才是今天的問題。此時官員一片靜默，停頓數秒後有建管處官員表示，議員也不會告訴他們怎麼爆料，通常是因為工程款糾紛，下包商才會爆料。

柯文哲強調，依法行政，不差那幾天，不要故意去犯法，「監察單位，你跟我說你不知道？奇怪」，他最反對每次出事要提高次數、層級，「錢櫃大樓5年查40次，有用嗎？」乾脆次數減少，每次很確實，不需要檢查的項目不要檢查，要求建管處回去，內部再檢討一遍，不能滿街賭場，只有管區不知道。