審查沒過就放水發建照？北市：列管改善後才發使照

▲台北市議員林亮君24日開記者會談大巨蛋公安疑雲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員林亮君、簡舒培24日召開記者會，質疑大巨蛋為符合建築技術規則97條與127條規定，為何還要發建照？就好比學生還有2科必修沒修完，但學校卻先發畢業證書，疾呼北市府懸崖勒馬停發建照。對此，北市建管處回應，行政跟技術分立，建照發下後會列管，符合規定後才會發使用執照。

北市都發局2018年前就發新聞稿指，大巨蛋違反建築技術規則97條與127條規定，部分設置於下沉式廣場的樓梯標示為自地下2層、地下1層往避難層逃生使用，但並非戶外安全梯，且並未設置一小時以上防火時效之防火區劃，與97條不符；由於大巨蛋申請用途為體育館，並未包含演唱會及演藝堂用途，如日後有演唱會使用之需求，仍應依建築技術規則127條檢討，或向中央主管建築機關申請性能審查排除。

簡舒培表示，北市2018年曾說大巨蛋要做演唱會，一定要送性能審查，或是依照127條審查，但是如今馬上要發建照，建築技術規則97、127條到底要怎麼處理？遠雄要拿到建照，一定要通過97、127審查，但都發局長黃景茂說會遠雄建照做註記，到申請使用執照的時候再審查，就好比學生還有2科必修沒修完，但學校卻先發畢業證書，可以先上車後補票嗎？這不是放水？繼續這樣惡搞，柯文哲就算是100篇澄清文都沒辦法換得台北市民的認可。

林亮君批評，剛開始說是弊案，現在說是在善後，檢視大巨蛋根本沒有最嚴格，這就是放水，以前說弊案查到底，請柯市府懸崖勒馬，開了全台灣的惡例，讓這顆大巨蛋變成不安全、無法為台北市公共安全的把關，建照的公文不能發，要求遠雄處理建築技術規則不符合，問題在於公共安全。要求建照放之前，必須符合97條和127條的技術規則。

建管處強調，採取申請人主義，建管著就申請項目予以審核，依照建築法34條，規定行政跟技術分立，行政部分，如果程序完備就要核發執照；技術部份就是核發後去做技術抽查，這是通案辦法；由於97條屬於技術部份，後續若發現技術部份不符規定將會列管，在使用執照之前改善完成。建管著強調，已經有別於其他案件，直接在執照列管了，不用再等後續抽查，要求把97條部分符合規定，才會核發使用執照。

另外，127條部分，建管處回應，三次詢問中央主管機關營建署回復，如果申請人只有做體育場館，沒有申請演藝廳、集會堂用途，依規定不需要檢討127條規定，如果未來申請人臨時做其他用途，必須依照大型群聚活動空間規定，依照消防防護計畫送審，如果送審，將會要求符合127條規定，逃生避難要經過台建中心性能審查認證。

簡舒培更質疑，根本不需要事後抽查就知道不合格，為什麼要發建照？127是申請人主義，2018年新聞稿，都明確知道40%要唱會使用，是睜著眼睛說瞎話，這就是放水，北市有哪個建築可以這樣？建管處仍重申，依照規定不用做註記，這個案子做註記，已經提前做列管。