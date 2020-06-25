桃園某國中色教練叫女學生進房　「舒服嗎？」吮胸又指侵！多人受害

▲桃園市某國中劉姓男田徑教練在2018年帶領田徑隊學生南下高雄比賽，卻趁機對女學生猥褻與指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中劉姓田徑教練遭指控於2018年2月間利用帶隊南下高雄比賽，晚上投宿飯店時把女學生叫到房間內，佯稱「來按一下脖子…緊」趁女學生按摩時，卻伸手撫摸胸部猥褻得逞，2天後再度趁機對女學生上下其手，甚至更進一步想性侵被制止，但仍指侵得逞，事後劉男被查出對其他女學生也有類似猥褻情事，整起性侵事件才曝光；桃園地院審理後依利用權勢性交罪判處劉男3年2月有期徒刑，本案還可上訴，劉男在案發後已遭停聘。

桃園地院調查，擔任桃園市某國中田徑教練的劉姓男子在2018年2月間帶領田徑隊學生南下高雄比賽，晚間並住進高雄某家飯店，晚間11時許，劉傳訊息給1名女學生，要她「來按一下脖子…緊」，女學生進入劉男房間，劉男趁女學生為其按摩時，先是隔著上衣撫摸其胸部，隨後直接伸入內衣裡撫摸胸部，女學生擔心若反抗，可能失去上場參賽機會或以後升學高中操縱在教練手中因此屈從。

2天後清晨6時許，劉男再度傳訊息給女學生進房，這次更變本加厲，脫去女學生內衣外褲，吸吮女學生胸部等處，還以手指性侵，最後還嘗試以生殖器要進入女學生下體被制止，事後還問「喜不喜歡？舒不舒服？」等語，女學生怒回「不喜歡」，劉男後來因為被其他家長投訴有類似猥褻行為，女學生遭猥褻指親惡行才被揭開。

劉男偵訊時否認有猥褻與性侵等行為，他曾傳訊息要女學生幫忙按摩，但女學生並沒有來，後來有傳訊給女學生，但女學生說肚子痛在房間休息，一樣沒有去他的房間；女學生則指證，當時教練傳簡訊叫她進房間幫忙按摩，卻對其襲胸與指侵，她雖不舒服也被嚇到，但擔心教練生氣不讓她參賽，影響她日後考體育班成績，當下不敢反抗。

桃檢檢察官曾傳訊其他證人出庭，認為女學生前後供詞吻合，且劉男事後曾傳訊說「不好意思」等語，顯見其有做出逾越常軌之事，女學生在醫院驗傷報告也確有新生成傷勢；地院法官不採信劉男辯詞，審酌他犯後態度不佳，且否認犯行至今未取得被害人原諒，審理後依利用權勢性交罪，判處劉男應執行有期徒刑3年2月，本案還可上訴。

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