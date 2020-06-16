　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

包廂猛壓酒店妹用手來...她按服務鈴求救　渣男砸錢脫罪失敗下場曝！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性侵,教師,女學生,未成年（示意圖／CFP）

▲蔡男非禮酒店小姐後，想賠錢了事不成，還反控對方訛詐誣陷，一審遭判刑2年2月。（示意圖／CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名蔡姓男子為一己私慾，竟想對酒店小姐蜜兒（化名）「指侵」發洩，事後還私下傳訊想以金錢賠償的方式解決罪責，然而上了法庭，蔡男堅拒認罪，甚至反控蜜兒與酒店合謀訛詐，台北地院依強制性交未遂罪，累犯，判蔡男2年2月徒刑。可上訴。

判決指出，2018年10月29日晚上10時許，蔡男與數名友人先到北市一間酒店包廂內飲酒作樂，認識了姿色頗佳的蜜兒，於是帶她出場到另一家酒店消費。蔡男趁兩人獨處之際，想擁抱、親吻蜜兒，但蜜兒數度表示拒絕，並以手擋住並推開反抗，期間蜜兒還多次壓按包廂服務鈴，服務人員前來了解狀況時，蜜兒請服務人員速找「幹部」出面協助處理。

但蔡男趁服務人員短暫離去的空檔，以雙手強壓在蜜兒身上，並以手指伸入蜜兒裙子內，拉破其內褲，當手指要插入蜜兒私處之際，蜜兒又按壓包廂服務鈴求援，服務人員再次進入包廂時，正撲在蜜兒身上的蔡男才因此放手，隨後蜜兒逃離包廂，至醫院驗傷採證並報警處理。

蔡男矢口否認犯行，辯稱當天是蜜兒說想要去另一家酒店，他才帶蜜兒一起去，他有跟蜜兒及另外兩位小姐在包廂内喝酒、玩遊戲，玩到一半，他就諷刺蜜兒說「妳不會喝酒」，結果蜜兒就發聛氣跑出去，而他就繼續喝他的、玩他的，時間到就走了；事後傳道歉訊息及收回訊息只是他的習慣，因怕他喝酒時會有得罪朋友的地方，所以都會傳道歉訊息給朋友；蔡男甚至反控蜜兒與酒店人員串供施詐。

蜜兒則指證歷歷，描述當時蔡男壓在他身上，雙方發生拉扯，儘管強調自己沒有提供性服務，但蔡男仍「硬上」，她感受到蔡男想將手指插入她的陰道，她高喊不要，但蔡男不聽，蔡男還說他可以賠錢，使她的陰道附近有尖銳、疼痛的感覺，但陰道內部深層沒有痛感。

法官審酌蜜兒的診斷證明，及事後蔡男傳訊給蜜兒，「有喝比較多、有失態的地方，跟妳說聲抱歉」、「想好數目了嗎？」等Line對話紀錄等證據，認為蔡男的說法是推諉卸責之詞，不足採信，考量蔡男有傷害前科，犯後又未坦然面對自己所作所為，還飾詞狡辯，否認犯行，更指控蜜兒居心叵測，意圖訛詐誣陷，犯後態度不佳，且迄今未與蜜兒和解，因此判他2年2月徒刑。

票券換點囉！！！

►好康別錯過～

【更多新聞】

工程師eMule下載蘿莉片好開心　法官判他有罪：這程式下載時也同時在上傳

KTV包廂廁所內逼口交！已婚男撿屍醉女...還問友人「要不要？」

身藏「一根43公分」被抓包　他硬拗是娃娃機夾到的「手電筒」...下場慘

ET快訊
快訊／彰化小鎮醫生掛水塔身亡　整個頭泡在水中
快訊／連3聖筊同意　白沙屯媽祖進香時間出爐！開始9天8夜
快訊／台中西屯大火…她燒到身軀焦黑！面目全非慘死
獨／懸賞200萬超過1000人次尋找！　醫院副院長「奇蹟生還
信義區正妹騎Ubike「跌出豪白雙乳」！　IG找到本尊了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／奇蹟生還點曝...屏安醫院副院長「懸賞200萬」10天後找到了！他還原搜救過程

「小悍馬」停公園擋風玻璃遭砸　5男女否認犯案：我們是被丟包

快訊／彰化和美小鎮醫師「詭異陳屍水塔」！腳朝外、頭浸水中亡

快訊／北市內湖「20多歲男墜樓」！倒防火巷內當場死亡…警封鎖現場調查中

包廂猛壓酒店妹用手來...她按服務鈴求救　渣男砸錢脫罪失敗下場曝！

承翰爸「胃破7大洞」抑鬱亡…連醫師都看傻！李母搬離傷心地：不敢自己搭火車

車手領完13萬元存摺扔水溝　佛心苦主幫求緩刑：他還年輕

大二妹吃烤肉偷朋友信用卡！淘寶狂下「11筆訂單」…再爽叫foodpanda　下場曝光

女中醫踹警怒嗆：吃屎！律師持「思覺失調」鑑定　法官判有罪理由曝

快訊／台中西屯大火...她燒到身軀焦黑！面目全非慘死　家人一見嚇傻急滅火

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士猛撞左轉車　噴飛空中狂轉圈「3秒墜地」亡

獨／奇蹟生還點曝...屏安醫院副院長「懸賞200萬」10天後找到了！他還原搜救過程

「小悍馬」停公園擋風玻璃遭砸　5男女否認犯案：我們是被丟包

快訊／彰化和美小鎮醫師「詭異陳屍水塔」！腳朝外、頭浸水中亡

快訊／北市內湖「20多歲男墜樓」！倒防火巷內當場死亡…警封鎖現場調查中

包廂猛壓酒店妹用手來...她按服務鈴求救　渣男砸錢脫罪失敗下場曝！

承翰爸「胃破7大洞」抑鬱亡…連醫師都看傻！李母搬離傷心地：不敢自己搭火車

車手領完13萬元存摺扔水溝　佛心苦主幫求緩刑：他還年輕

大二妹吃烤肉偷朋友信用卡！淘寶狂下「11筆訂單」…再爽叫foodpanda　下場曝光

女中醫踹警怒嗆：吃屎！律師持「思覺失調」鑑定　法官判有罪理由曝

快訊／台中西屯大火...她燒到身軀焦黑！面目全非慘死　家人一見嚇傻急滅火

LIVE／陳時中功高震主被圍剿？　蔡英文、蘇貞昌上火線回應了

獨／奇蹟生還點曝...屏安醫院副院長「懸賞200萬」10天後找到了！他還原搜救過程

「長期負面情緒」小心阿茲海默症纏身！醫教7招舒緩抑鬱　充足睡眠超重要

3款熱門粉色「無線充電整髮器」輕巧易帶　不限地點10分鐘普妹變貴婦

影／基隆嶼7月1日開放登島　17日起「觀光預約」每日限額1200名

南投最高最深雙龍瀑布「七彩吊橋」　20日啟用！觀光安全先到位

男童包皮結構特殊異常、紅腫、流膿　「整整13年」未看過龜頭

一早被吵醒⋯李玉璽開窗嗆：樓上安靜　瞬間「10隻猴子」跳下來

「小悍馬」停公園擋風玻璃遭砸　5男女否認犯案：我們是被丟包

快訊／彰化和美小鎮醫師「詭異陳屍水塔」！腳朝外、頭浸水中亡

社會熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

中600萬頭獎卻遺失　結局驚天逆轉

獨／不是拍電影！高雄夢時代「飛天警車」身分曝…

即／台中西屯大火...她燒到身軀焦黑慘死

警鳴笛趕路被保時捷撞　畫面曝光

即／台韓2男相約小琉球潛水　1死1失蹤

當4個月「剩8天退伍」還逃兵　19歲義務役吐原因下場慘了

恆春民宿老闆砸車！女護爸悲吼：該讓你糟蹋

竹南科學園區死亡車禍！男大生背景曝光

前夫摀嘴拖往暗處　女街頭尖叫「救我」

妙齡女師上課未現身　竟遭綑成木乃伊離奇陳屍住處

更多熱門

相關新聞

12歲女遭7男性侵　最小嫌犯10歲

12歲女遭7男性侵　最小嫌犯10歲

泰國素攀武里府(Suphan Buri Province)日前發生駭人性侵案，一名就讀小學六年級的12歲女童近來一直抱怨腹部疼痛，家人帶去就醫才發現遭人性侵長達2年，且涉案者多達7人全是家中男性親戚，其中年齡最小者竟然只有10歲，目前其中5名成年嫌犯已被逮捕。

人夫不滿被分手摩鐵談判　強索10萬元痛毆還性侵

人夫不滿被分手摩鐵談判　強索10萬元痛毆還性侵

惡狼逼被害人跳河清洗！　查「性侵裝備」露餡

惡狼逼被害人跳河清洗！　查「性侵裝備」露餡

司機直播性侵21歲女「求打賞」　警方調查揭「真實關係」

司機直播性侵21歲女「求打賞」　警方調查揭「真實關係」

女醉倒遭硬上！閨蜜男友遭判3年半

女醉倒遭硬上！閨蜜男友遭判3年半

關鍵字：

妨害性自主罪強制性交酒店小姐性侵指侵包廂強壓

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

斯亞賣網拍「發文抱怨物流」被砲轟！直播哭了

迷昏21歲短裙妹！司機「性侵直播」2000人觀看

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

中600萬頭獎卻遺失　結局驚天逆轉

更多

最夯影音

更多
咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面