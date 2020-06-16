包廂猛壓酒店妹用手來...她按服務鈴求救　渣男砸錢脫罪失敗下場曝！

▲蔡男非禮酒店小姐後，想賠錢了事不成，還反控對方訛詐誣陷，一審遭判刑2年2月。（示意圖／CFP）

記者孫于珊／台北報導

一名蔡姓男子為一己私慾，竟想對酒店小姐蜜兒（化名）「指侵」發洩，事後還私下傳訊想以金錢賠償的方式解決罪責，然而上了法庭，蔡男堅拒認罪，甚至反控蜜兒與酒店合謀訛詐，台北地院依強制性交未遂罪，累犯，判蔡男2年2月徒刑。可上訴。

判決指出，2018年10月29日晚上10時許，蔡男與數名友人先到北市一間酒店包廂內飲酒作樂，認識了姿色頗佳的蜜兒，於是帶她出場到另一家酒店消費。蔡男趁兩人獨處之際，想擁抱、親吻蜜兒，但蜜兒數度表示拒絕，並以手擋住並推開反抗，期間蜜兒還多次壓按包廂服務鈴，服務人員前來了解狀況時，蜜兒請服務人員速找「幹部」出面協助處理。

但蔡男趁服務人員短暫離去的空檔，以雙手強壓在蜜兒身上，並以手指伸入蜜兒裙子內，拉破其內褲，當手指要插入蜜兒私處之際，蜜兒又按壓包廂服務鈴求援，服務人員再次進入包廂時，正撲在蜜兒身上的蔡男才因此放手，隨後蜜兒逃離包廂，至醫院驗傷採證並報警處理。

蔡男矢口否認犯行，辯稱當天是蜜兒說想要去另一家酒店，他才帶蜜兒一起去，他有跟蜜兒及另外兩位小姐在包廂内喝酒、玩遊戲，玩到一半，他就諷刺蜜兒說「妳不會喝酒」，結果蜜兒就發聛氣跑出去，而他就繼續喝他的、玩他的，時間到就走了；事後傳道歉訊息及收回訊息只是他的習慣，因怕他喝酒時會有得罪朋友的地方，所以都會傳道歉訊息給朋友；蔡男甚至反控蜜兒與酒店人員串供施詐。

蜜兒則指證歷歷，描述當時蔡男壓在他身上，雙方發生拉扯，儘管強調自己沒有提供性服務，但蔡男仍「硬上」，她感受到蔡男想將手指插入她的陰道，她高喊不要，但蔡男不聽，蔡男還說他可以賠錢，使她的陰道附近有尖銳、疼痛的感覺，但陰道內部深層沒有痛感。

法官審酌蜜兒的診斷證明，及事後蔡男傳訊給蜜兒，「有喝比較多、有失態的地方，跟妳說聲抱歉」、「想好數目了嗎？」等Line對話紀錄等證據，認為蔡男的說法是推諉卸責之詞，不足採信，考量蔡男有傷害前科，犯後又未坦然面對自己所作所為，還飾詞狡辯，否認犯行，更指控蜜兒居心叵測，意圖訛詐誣陷，犯後態度不佳，且迄今未與蜜兒和解，因此判他2年2月徒刑。

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