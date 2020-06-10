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邊嫌副駕女學生肉…邊捏臉摸肚還「往內伸」　狼師吃豆腐1個多小時

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釜山高中狼師性侵女學生至懷孕（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲狼師在車上竟吃女學生豆腐，捏臉、摸肚，還大膽將手放在女學生的「該邊」並捏大腿。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者孫于珊／台北報導

時任新北市某高職建教組長陳男（已於今年2月離職），開車載一名17歲女學生到五星級酒店面試實習機會，但途中竟多次伸鹹豬手，邊嫌女學生身材胖，邊對女學生捏臉頰、摸肚子，還把手放在女學生的「該邊」並捏大腿，被依性騷擾罪起訴。不過台北地院審理期間，雙方已達成和解撤告。

2019年10月5日下午2時許，陳男駕駛學校公務車搭載女學生前往北市一家五星級酒店面試，面試完畢後，陳男再載女學生到大坪林捷運站，但往返途中1個多小時，陳男假藉討論女學生身型肥胖問題，竟多次以右手捏坐在副駕駛座的女學生左側臉頰、還用手掌在女學生的肚子上左右移動撫摸，甚至將右手放在女學生左大腿內側接近鼠蹊部處，並捏其大腿。

女學生當下感到相當不舒服，但為了行車安全一再隱忍，事後不甘受辱提告。台北地檢署調查後，今年3月將陳男依「對未成年人犯性騷擾罪」起訴。台北地院審理期間，由於陳男與女學生達成和解（和解金額與條件不公開），女學生撤回告訴，因此法官判決公訴不受理。可上訴。

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