過夜炸雞見衝擊一幕！剝開鑽出加料「小肉條」　直接升等高蛋白大餐

▲炸雞根本就是蛆的保護色吧 @ @（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

在這種大熱天，食物吃不完一定要放冰箱，不然就會變成「蛋白質大餐」！一名男網友工作完回家肚子餓，看到昨天下午買的炸雞就打算拿來吃，一手拿起準備咬下時，隱約瞄到有東西在動，看清楚後超崩潰，因為一剝開炸雞外皮，裡面的雞肉爬滿了蛆，超衝擊一幕讓原PO直呼「可能這一年內都不會再吃炸雞了。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，開頭直呼「真的沒有食慾了」、「麻煩各位朋友以後沒吃完的食物請放冰箱！」說他當時看到昨天下午買的炸雞，沒想太多就打算拿來吃，結果一手才剛拿起準備咬下，就發現炸雞上有東西在動，看清楚後才驚覺是滿滿的小蛆們，「我真的快瘋了！」

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原PO還附上一張照片和一段短片，只見桶裡還有3塊炸雞，乍看之下似乎沒什麼異狀，因為炸雞皮上算是相當乾淨，但接著仔細一看其中一塊外皮剝落的肉，就會發現有一堆蛆爬進去、享用著裡面的雞肉本體。如果當時原PO沒察覺或是炸雞外皮沒剝落，一口咬下就是滿滿的「生蛆大餐」，讓人光想就頭皮發麻。

▲雞肉上面一條條的都是蛆啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，許多網友都起雞皮疙瘩，「長蛆的速度好快啊」、「幸好你眼睛夠利」、「驚嚇指數破表」、「直接不想再看到炸物」、「全身癢了起來」、「我應該會崩潰」、「差點變成高蛋白質大餐」、「要吐了」、「好多……我決定到年底都不吃炸雞腿了」、「我剛剛還覺得肚子蠻餓的，謝謝你，不餓了。」

更多人則是忍不住吐槽原PO的生活習慣，「這種天氣怎麼敢不冰冰箱」、「天氣這麼熱，怎麼還會敢吃昨天沒冰的」、「昨天下午的……我只能說你是勇者」、「別拿健康開玩笑」、「夏天食物真的不能放，禮拜一拉到現在，剛從醫院回來」、「自己造成沒什麼噁不噁心，天熱，蒼蠅卵10幾小時就可以孵化正常」、「請問大熱天食物不冰是在做什麼物理實驗嗎？」