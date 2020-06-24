外送員騎腳踏車送餐！他等太久準備開唸　見到本人愧疚了...還給百元小費

▲外送員騎腳踏車送餐。示意圖，非本文當事人。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

一般外送員都是騎著機車奔波送餐，不過偶爾也會遇到走路、騎腳踏車的外送員。一名網友日前就遇上騎腳踏車的外送員，然而腳踏車速度不比機車，讓他等餐等了一陣子，準備唸對方兩句。怎料他一見到本人，看到對方認真的工作態度後立刻轉念，還給了小費做為鼓勵。

一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示，平時看到大家遇到騎腳踏車的外送員，以為只是說笑而已，沒想到他23日下班叫了外送，還真的遇到騎著腳踏車送餐的外送員。

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原PO表示，因為腳踏車的關係，讓他等餐等了一陣子，他也決定見面的時候要唸一下外送員「騎什麼腳踏車啊！」

▲原PO等餐等了一陣子。（圖／翻攝自爆怨公社）

「可是呢！當我看到他以後我覺得我錯了。」原PO話鋒一轉表示，前來送餐的外送員是個行動不太方便的年輕人，對方不僅小心翼翼地送餐、算錢，臨走前還貼心提醒「趁熱享用」，認真對待工作的態度令原PO很是敬佩，也對自己原先的想法感到羞愧。

原PO說，看到對方行動不便還是出來跑外送，真的很努力，所以他也在找完錢後自掏腰包給了對方100元小費答謝，鼓勵對方繼續走下去。

文章貼上網後，網友們紛紛大讚表示「謝謝你給他正能量」、「每天酸言酸語的世界中！有您真好」、「還有遇過騎單輪車的」、「祝樓主一生平安」、「謝謝您，讓這個社會充滿溫暖」、「這讓我想到我上次叫Uber等了兩個小時！我當時心裡還想著媽的太扯了！結果來的是個媽媽還帶著兩個小孩，一個站前面，一個坐後面……滴著大粒小粒的汗連忙跟我道歉」。

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