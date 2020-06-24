機車保險絲壞掉報價6000元　騎士「小巨蛋牽回土城」只花300元

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名網友23日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，當天下班回家時機車突然沒電，只好從小巨蛋牽回土城，走到腳趾頭都起水泡了，期間問過3間機車行，其中一間的老闆拆開坐墊、車殼檢查，一開口報價竟然高達6000元，讓他超傻眼。不過，大部分網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言點出真相，並安慰他之後還是找熟悉的師傅修理比較好，「不熟的機車行真的不要隨便進！」

▲原PO抱怨遇到黑心機車行老闆。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

原PO在文章中提到，機車沒電之後他用牽的走了3個小時半左右，沿路一共詢問3間機車行，其中一間的老闆先是拆了坐墊和車殼，接著拿出電表擺弄，說壞掉的部分很複雜，要檢查線路，起碼得花費2000元，甚至有可能達到6000元。

請繼續往下閱讀...

原PO無奈地說，這名老闆是3間車行裡報價最高的，而且檢查過程中保險絲明明就在眼前，竟然看都不看，還瞎掰檢查要花2小時，結果他牽回土城的機車行檢查，人家坐墊一拆、保險絲一換，機車馬上就能正常發動了，「重點來了，我換保險絲加買3個備用的，土城的老闆只收300元」。

▲原PO將機車從小巨蛋牽回土城。（示意圖／記者姜國輝攝，與本案無關）

原PO不滿遇到黑心店家，氣得上網抱怨，但大多數網友看完這段遭遇，紛紛留言表示不意外，並勸他下次還是找熟悉的師傅修理機車比較不會出問題，「如果會的話就自己裝，保險絲一根才2、3塊錢」、「不熟的機車行真的不要隨便進」、「很正常，上次機車壞掉牽到不認識的（機車行），一下就要換缸，後來牽到認識的，不到300元解決」。

也有不少網友替原PO打抱不平，認為就是有這種專門敲一次性客人的店家存在，才會讓大家對機車行留下不好的印象，「搞到現在要騎車不自備一點常識都穩被敲翻」、「生活上的所有事都要略懂」、「所以我學會自己修車」。