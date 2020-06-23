身上剩不到100！金融卡放車內「被曬出魔鬼身材」　結局爆尷尬...網全笑了

▲整個變成波浪狀。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前將金融卡放車上，怎料不到半天時間，卡片已被曬到彎曲；尷尬的是，她全部身家都在戶頭裡，手邊也只剩不到100塊錢，想換卡連手續費都不夠，瞬間哭笑不得。

女網友前幾天在爆怨公社娓娓道來，早上她加完油，順手把金融卡放在車上，怎料下午上車時，赫然發現卡片被曬到歪掉，整個變成波浪狀，「我是個白癡...這樣領錢一定會卡住吧！」

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不過最尷尬的是，她的全部身家都在戶頭裡，身上又剛好剩不到100塊錢，「如果換卡要100-200元的話，呵呵...銀行小額貸款200元給過嗎？」

▲慘的是，原po身上的錢也不夠。（圖／翻攝自爆怨公社）

po文掀起熱烈回響，網友們紛紛表示，「最新3D立體防偽功能」、「用東西重壓著，再放一天看看」、「傳說中的s曲線」、「建議帶去國術館」、「傳說中的軟了」、「嗨起來！跳個波浪舞」。

另外，也有人碰過類似情況，「終於看到跟我一樣發生這種事的人了，我去換卡銀行時，他們還說第一次看到這樣」、「還好啦…我的廚師鞋昨天放車內曬一天，縮水不能穿了」。

事後，原po也透露，當天只是把金融卡放在擋風玻璃下就變成這樣了，「喔！金融卡曬捲的地點在...宜蘭清水地熱谷，歡迎大家來挑戰！」

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