拜登支持率「領先川普14％」！　紐約時報公布最新民調

▲美國前副總統拜登及現任總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

根據美國《紐約時報》與錫耶納學院（Siena College）共同進行的最新民調，民主黨準候選人拜登以50％的支持率領先美國總統川普的36％，遙遙領先14個百分點。

《紐約時報》24日公布最新民調，顯示有50％登記選民傾向支持民主黨準提名候選人拜登，僅有36％選民表明支持現任總統川普，另有14％選民兩者都不支持或未表態。另外在中立選民中，拜登也保持兩位數領先優勢，有47％中立選民支持拜登，另有29％支持川普。

拜登在非裔、拉丁裔選民中大幅甩開川普，有79％非裔選民和64％拉丁裔選民支持拜登。除此之外，拜登在女性族群領先22個百分點，在18至34歲年輕人中領先34個百分點，在35歲至49歲中壯年族群中領先23個百分點

至於共和黨過去的白人、男性和中高齡選民票倉，拜登也逐漸和川普戰成平手或縮小差距，在白人選民中，有44％白人表示將投給川普、43％表明會支持拜登；在全體男性選民中，有40％男性選民支持川普、43％男性選民支持拜登。

另據路透/益普索於6月22日、23日進行的民調，只有37％美國人認同川普面對新冠病毒大流行的應對表現，不滿意者則達到58％。是路透/益普索自今年3月開始這項民調以來的新低點。

路透/益普索民調顯示，距離11月3日美國總統大選還有4個多月時間，篤定可獲得民主黨提名的拜登在登記選民中領先川普10個百分點，較上周民調的13％領先微幅下降。

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