新冠肺炎重挫美股！道瓊暴跌710點　三大指跌幅超過2.5％

▲美股大跌。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周三（24日）大跌，美國新冠肺炎疫情持續高漲，甚至在第一波未平之前就引起第二波來襲的憂慮，再加上美國宣布對法、德、西、英等歐洲進口產品加徵關稅，產品價值31億美元，又一次撩起美歐關係緊張，美股三大指及歐洲三大股，全大跌收場。

道瓊工業指數終場暴跌710.16點，或2.72%，以25445.94點作收；標普500指數下跌80.96點，或2.59%，收在3050.33點；那斯達克指數則是下跌222.2點，或3.11％，以9909.17點作收。

歐股方面，英國FT100下跌196.43點，或3.11％，以6123.69點作收；NQ德國指數下跌42.86點，或3.87％，以1064.13點作收；法國CAC40指數則是下跌146.32點，或2.92％，收在4871.36點。

美國宣布對歐盟、英國加徵關稅，讓原本就因為新冠肺炎疫情難平的市場更加憂慮，不安因素增加後，直接反應在股市上。而截至台灣時間25日上午4點30分，美國累計已達236萬9806例、12萬1846死；總統川普先前在土爾沙（Tulsa）的造勢大會上曾表示，美國每篩檢一個人，就會多一個病例，「所以我叫他們慢一點」！