台灣「口罩國家隊」5萬片口罩援美！　洛杉磯郡警長：來得正是時候

▲洛杉磯台美商會捐5萬片口罩給洛杉磯警察局。（圖／翻攝自Los Angeles County Sheriff`s Department臉書）

文／中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電

洛杉磯台美商會今天捐5萬片口罩給洛郡警察局，局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，在這艱難時刻，支援來得正是時候。警局新聞稿提到，口罩來自台灣的「口罩國家隊」。

維拉紐瓦與副局長村上（Timothy Murakami）今天午間在市中心的洛杉磯郡警局（LASD）總部門口，接待洛杉磯台美商會會長陳慶恩、駐洛杉磯經濟文化辦事處長朱文祥等人。

洛郡警局不只在臉書、推特等平台分享照片，公關部門發出英文新聞稿中提到，台灣政府1月建立「口罩國家隊」（National Face Masks Team），充分供應國內需求之後，開始外銷國際，捐贈世界各國。

▲洛杉磯郡警察局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）。（圖／翻攝自Los Angeles County Sheriff`s Department臉書）



美國疫情不見好轉，經濟受到重創，加上近幾週抗議潮，維拉紐瓦表示，對警方而言是三重挑戰，警局預算有限的情況下，台美商會的這筆捐贈很重要，能馬上用在第一線的員警身上。

維拉紐瓦表示，就算沒有疫情，員警工作本來就充滿挑戰，更何況疫情期間，員警必須逮捕確診的嫌疑犯、進入隔離處所辦案，就算戴上口罩、手套仍然暴露在風險之下。

維拉紐瓦說，不少員警和醫療人員一樣，為了確保家人的健康，不把病毒帶回家中，至今都睡在車庫或車子裡，還有人去住旅館。

陳慶恩說，洛杉磯台美商會計畫捐出百萬口罩，第一步以警察為對象，支持第一線工作者外，警政系統能把資源分給監獄、遊民收容所等機構，接下來將捐贈口罩給療養院、老人中心、弱勢學校等。

朱文祥表示，疫情衝擊經濟，企業經營非常辛苦，台美商會的善行是雪中送炭，「他們捐的不是盈餘，而是拿自己的財產來捐」。

洛杉磯台美商會的百萬口罩計畫是北美洲台灣商會聯合總會千萬口罩的一環，由名譽會長楊信發起，會員募款100萬美元（新台幣3000萬元）購買口罩，捐助美國社會，台灣製口罩約840萬片，其餘購自越南、美國。

加州近日發布口罩令，要求民眾外出戴口罩，警方沒有嚴格執法或開罰。維拉紐瓦表示：「我們期待民眾自願遵守，目前大多數都樂意配合。我認為大家已經有點不耐，這都可以理解，但為了擴大重啟經濟，大家必須自制、好好戴口罩，以免疫情惡化拖垮醫療體系。」

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