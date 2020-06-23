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熱爆！200萬學生沒冷氣　教團搬桌椅到行政院請願：教室應全面裝冷氣

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▲▼ 超級熱！200萬學生沒冷氣　教團搬桌椅到行政院請願：教室應全面裝冷氣。（圖／全教總提供）

▲教團搬桌椅到行政院請願。（圖／全教總提供）

記者崔至雲／台北報導

近日氣溫飆高，全教總今（23日）為200萬中學生到行政院前請願，手舉「院長我需要的是冷氣」、「一間教室兩個溫度」立牌，並搬出學生教室桌椅，呼籲政府應該將冷氣列為學校的基本設備，教室全面裝設冷氣。

全教總表示，目前許多縣市、鄉鎮動用各種手段讓教室裝設冷氣，但普及率仍遠遠不足，大部分的中小學生仍必須忍受酷熱。不僅如此，因為地方政府的財政狀況不一，遂衍生出許多亂象，例如不樂之捐、有冷氣不敢開、電費計價不合理等，而最讓無法接受的是有錢地區有冷氣、沒錢地區受酷熱。全教總向行政院長蘇貞昌喊話，「您可以繼續坐視近200百萬學童在酷熱環境中嗎？」

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▲▼ 超級熱！200萬學生沒冷氣　教團搬桌椅到行政院請願：教室應全面裝冷氣。（圖／全教總提供）

▲教團呼籲政府應該將冷氣列為學校的基本設備，教室全面裝設冷氣。（圖／全教總提供）

全教總提到，當台北市政府宣布台北市的國中100%、國小92%完成冷氣裝設時，新北市的裝設率可能不到10%；台中市則發生要求宮廟捐獻的「不樂之捐」，而按預算編列要15年才能裝完；台南市則還在「方案評估中」；高雄市號稱今年要裝100所學校，連同去年的34所，也不過40%左右。六都的情況如此，其他的縣市也差不多；有錢、有辦法的多裝一點，沒錢的就意思意思。可是，兒童的學習權、健康權就應該被犧牲嗎？

全教總強調，中小學是國民基本教育，這種氣溫下，冷氣早就應該列為學校基本設備，不應該讓親師生捲入中央與地方經費的分擔問題！裝冷氣的普遍性，台北市怎麼做，全國各地也該怎麼做。呼籲蘇貞昌，應該立刻解決學校教室酷熱的狀況，積極維護學童學習、健康問題，這才是真正的「有政府、會做事」。

全教總最後也說，「我們需要的是一個照顧全民的政府，而不是只會服務工商業界的政府；如果蘇院長無法體會酷熱環境上課、用餐的痛苦，不妨和我們一起來體驗！」
 

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