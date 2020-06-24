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柯文哲突襲稽查酒店怒批：一看就知不合格「名單送上來」

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▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲23日晚間前往某間酒店以及一間KTV進行公共安全聯合稽查，而他在24日主持公安督導會報中，自爆他到了酒店「一看就知不合格」，要求建管處將上次檢查簽字的人名單送上來，強調「誰簽名誰負責」，還預告下次要親自去稽查。

柯文哲在會中透露，自己昨晚帶隊到酒店稽查，「是因為市長到，檢查一大堆？」他說不要去那麼多台車，會被開紅單，建管逃生路線一看就不對，上一次怎麼合格？一看就怪怪的，「我一看就知道不合格」，上次檢查合格，建管處簽字的人全部名單送上來。

柯文哲又抱怨，想不通商業處為什麼檢查一大堆不需要檢查的項目，要做檢查項目，表格事先要訂，根本不需要去檢查的項目為什麼現場檢查，不用檢查的堅持要檢查，他接著又碎念說，以後要建立制度，誰簽名的誰負責，「我一看不可能合格」怎麼簽合格。

建管處官員指出，該間酒店位於某大樓8樓，一樓梯間出口設置鐵捲門，因屬於大樓公設，沒有做公安申報，將來要不要單獨申報再討論。柯文哲仍不滿意說，如果它是問題，為什麼市長去突然發現才是問題，過去3、40年都沒人發現，酒店開在8樓，如果從8樓下到1樓，如果3、4樓有問題，這時候誰要負責任，大樓還是那家店？算誰的帳？

建管處表示，大樓公設部分有獨立公安申報，範圍是獨立公安申報，公共設施不合格，所以會去把檢查人申報不實部分再做檢討。柯文哲強調，把問題列出來，要開始養成制度，「誰簽字誰負責」，要求建管處「把名字送到市長室來」。

柯文哲接著提到，以前合格申報就變成造假、粉飾太平，像是老舊建築哪有可能合格申報，所以整個國家全部在造假，至少要知道還有哪些問題還沒解決，公安申報把問題列出來，「我要看到問題總表」，已經有解決方案的就解決，送自治條例、送中央法規，都要確保完成，錢櫃大火死了6個人還是要對社會有交代，確實把問題解決，「兩個月後自己跟你檢查一遍，我自己來，下一次我就抽查」，還交待一旁秘書記錄下來 。

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