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「大巨蛋對我來講是善後」　柯文哲：權利金最公平的方法是超額利潤

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記者楊亞璇／台北報導

大巨蛋停工5年，可望6月底前核發建照，完工大約落在2022年上半年。台北市長柯文哲23日下午表示，全程都審公開透明、網路直播，「在這種條件之下，不太可能去護航，很困難」。他強調，「大巨蛋已經拖五年了，到現在怎麼做都不會是政績，對我來講就是善後」。

▲▼柯文哲出席台北市準公共幼兒園簽約暨政策宣示記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲柯文哲出席台北市準公共幼兒園簽約暨政策宣示記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

針對大巨蛋案，各黨派議員狂轟柯文哲，質疑「上任當弊案，卸任當政績」，柯文哲23日下午前往滬江高中出席準公共幼兒園記者會，他在會後受訪回應表示，「大巨蛋這個也是大事，真正要重發建照，一定會開記者會詳細說明」，把來龍去脈說明清楚，所以大家也不用急。北市副發言人黃瀞瑩透露，預計下週召開記者會。

柯文哲強調，態度也沒什麼變，從頭到尾7項公安標準沒有改變，他能夠通過標準，並在公安標準狀態下一直去尋求解決，比方說防火區劃、限制人數，大巨蛋到國父紀念館地下要做通道、疏散路線等，是務實解決問題，既然他已經在那，一時之間不可能去拆掉，只好把它弄到安全，另外還沒解決的是議約，在發使照之前還是要解決議約問題。

至於零權利金的問題，柯文哲表示，最公平的方法是超額利潤，如果明年的利率都不知道，要預估未來50年到70年的獲利，坦白講這樣不可能，所以應該先講好有賺錢怎麼分帳，其實過去台灣做BOT最大問題，是沒有超額利潤這種制度，搞到後來估太低或估太高，幾乎後來變成政商勾結的產物。

對於遭到議員質疑，大巨蛋趕在任內前完工，是為了政績？柯文哲回應，「大巨蛋已經拖五年了，到現在怎麼做都不會是政績，對我來講就是善後」。

對於配合遠雄時程的質疑，柯文哲僅回，反正全程都審公開透明、網路直播，這也是解除市府的壓力，環評市府代表退席，純粹民間代表審查，透過公開透明、全民來審查，「在這種條件之下，不太可能去護航，很困難」。

此外，大巨蛋未符合「建築技術規則」第127條規定「觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內」；第97條規定「安全梯須達避難層、地面層。」等規定，為何還發建照？柯文哲強調，還要拿到台建中心處理，有建照只是可以開始回復去施工，但是也沒有保證可以使用，還要解決97條、127條的問題，事實上，發建照只是一部分的過程，大巨蛋真正要開幕沒那麼簡單，還有很多事要做。

針對大巨蛋外觀愈來愈完整，柯文哲重申，當年停工以後，為了防止崩塌、腐蝕，法院有有14項跟公安工程可以進行，四大公會有審核通過，目前在蓋的這些都是法院有認可，為了工地安全可以繼續施工。

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