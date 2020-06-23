柯文哲加碼準公幼教保員薪資3.3萬　「我相信一分錢一分貨」

記者楊亞璇／台北報導

台北市為鼓勵私幼加入準公共化幼兒園行列，北市教育局預計投入1億預算，保障準公共幼兒園教保人員每月薪資達3萬3千元以上。台北市長柯文哲23日前往滬江高中，出席台北市準公共幼兒園簽約暨政策宣示記者會，他表示，「一分錢一分貨」，若教保員一個月薪水2萬9千元，教保員不會久任。

▲柯文哲出席台北市準公共幼兒園簽約暨政策宣示記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

對於保障教保員薪資，但家長沒感受到，是否加碼減免準公幼學費？柯文哲受訪表示，目前北市公幼一個月學費2500元、非營利3500元、準公共化4500元，還是有2000元差距，當然這樣沒辦法100分，做到家長可以忍受範圍內，為什麼要給教保員加薪？因為他還是相信一分錢一分貨，若一個月薪水2萬9千元，教保員不會久任。

柯文哲表示，教育是種長遠的事業，他們還是需要經驗累積的，所以家長不會感受到他的負擔減輕什麼，但作為政府很清楚，有助於提高整個幼教教學品質。

教育局108學年度起加碼補助準公共幼兒園設施設備經費，依園所規模補助40萬至80萬不等，連同中央20至40萬設施設備補助，最高可獲得120萬經費補助，為鼓勵私立幼兒園簽約加入準公共幼兒園，台北市教育局23日宣佈，109學年度起，加碼推動共同支付教師薪資方案，鼓勵準公共幼兒園教保服務人員薪資至少達3萬3千元。

教育局宣佈，109學年度起，加碼推動共同支付教師薪資方案，鼓勵準公共幼兒園教保服務人員薪資至少達3萬3千元，以提升並保障準公共幼兒園教保服務人員待遇、穩定幼兒園人事資源、確保教保服務品質，並鼓勵私立幼兒園加入合作及擴大公共化教保服務供應量。

教育局自109至111學年度分3階段給予獎勵補助，幼兒園加入準公共化政策，第1年可核獲30萬至100萬元不等之補助經費，可將核獲補助經費，優先用於教保服務人員薪資，或針對幼兒園園舍租賃費用、設施設備、水電費用或房屋稅等；第2年起，幼兒園依考核評分，可核獲10萬至20萬不等補助經費，以及教師及教保員每年調薪的差額市府共同負擔70%，政策性引導幼兒園穏定提升教保服務人員薪資待遇，預計3年編列1億元預算支應。教育局表示，109學年度準公共幼兒園申請期間至6月30日為止，履行契約期間自8月1日起至110年7月31日。