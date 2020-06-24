桃園人口突破225萬　因應施政需求市府增編員額400人

▲市長鄭文燦表示，桃園人口突破225萬，市府獲政院同意增編員額400人。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日表示，因應不斷成長的施政需求、及市府預算可負擔範圍等各方因素，經報請行政院增編員額並獲同意增加400人，獲增員額60%優先充實航空城、捷運、水利等重大工程建設及產業發展需求，35%擴充教育文化、社會福利、勞動權益、環境保護等，其餘5%則用於增加必要的幕僚人力，期充分運用員額，推動各項市政建設。

鄭文燦市長於主持市政會議，聽取人事處「行政院核增編制員額分配結論報告」後表示，桃園市人口於今年1月已達225萬人，依規定本府公務人員法定上限提升至9,000名。市府因應不斷成長的施政需求，考量進用人事時程、市府預算可負擔範圍、施政計畫等需要，報請行政院增編員額並獲同意增加400人。

▲人事處進行「行政院核增編制員額分配結論報告」。（圖／市府提供）



鄭市長也強調，相關局處應即辦理組織修編及預算員額編列事宜，也請人事處全力協助各局處完成編修作業，並於今年度發布實施。另外，各局處今年度有急迫性及必要性的業務人力，在不涉及追加預算的前提下，得以今年度人事費項下支應；倘規劃明2021年度進用人力，則納入明年預算編列作業。

鄭市長提到，考量目前已增編正式公務人力，各機關除了在中央補助款或自有財源基金等，保留部分人力進用彈性以外，以不增加2021年度約聘僱人員及臨時人員員額為原則；但考量業務專業需求，航空城工程處及捷運工程局等2機關則例外允許增設高階聘用人員。

鄭市長也提醒，農業局轄下動保處，權管業務非常繁重，以往在人才招募進用上較為困難，希望動保處能加速進程，盡速完成人力撥補作業。至於社會局所屬家防中心，本次亦已增編多位社工人員，亦可依據實際業務需求，將專業人力配置於各科彈性運用。另外，本市警、消人力雖不在本次員額分配範疇，然其編制議題，請警察局及消防局積極與相關機關協調溝通，以爭取核定應有員額配置。

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