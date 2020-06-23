翁叭1下遭推倒地「慘死」！桃園男辯：只是拉扯　目擊者PO「殘暴9下」影片打臉

▲桃園市警分局處理67歲蔡姓男子遭32歲同為姓菜男子推倒昏迷，目擊者PO影片打臉。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者柯振中、沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區5日發生一起行車糾紛，32歲的蔡姓男子行經大業路一段，不滿後車按喇叭，下車找對方理論，還推了對方一下，導致後車62歲的蔡姓駕駛不治身亡。當時蔡男堅稱，他只有推一下，沒想到近日監視器畫面曝光，案情大逆轉，全案朝著殺人罪嫌偵辦中。

桃園警分局指出，本起案件發生在本月5日晚間9時許，32歲的蔡姓男子開車停靠在大業路一段巷口，但後方62歲蔡姓老翁因被擋住而鳴按喇叭，蔡男感到相當生氣，下車找對方理論，過程中推了對方一把，導致蔡翁倒地昏迷不醒。

警方據報後會同消防人員先將昏迷的蔡翁送醫急救，年輕蔡男當時在現場向警方聲稱，因行車糾紛與對方發生拉扯，他推了蔡翁一把，結果對方倒地後就沒起來，但他一直留在現場等候警方到場處理。

▼桃園翁按喇叭，被狂打9下倒地慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）



62歲的蔡翁送醫治療後因傷勢嚴重，急救至14日仍宣告不治。家屬質疑年輕的蔡男有故意殺人之嫌，警方偵訊後依殺人罪嫌將蔡男移送桃園地檢署偵辦，全案由桃檢調查中。

不過，近日有目擊民眾PO出影片，案情立刻逆轉。依據民眾貼出的影片，年輕蔡男被按了一下喇叭，立刻停車下來，接著強開對方車門，把人拉下來狂毆，至少打了9拳，而且每下都瞄準頭部，力道之大，簡直是往死裡打。

▼桃園翁遭毆後奮力撲向對方，卻被推倒慘死。（圖／記者沈繼昌翻攝）



蔡姓老翁遭到毆打、推擊，當場倒地不起，送醫後仍不幸身亡，警方趕到時，蔡男還聲稱「剛剛有拉扯」，完全避重就輕，沒有坦承毆打對方頭部。蔡姓死者的家屬看到影片，感到相當憤怒，「這樣子叫拉扯嗎？我爸完全沒有反抗餘地耶！這麼瘦小，讓你這樣打來打去、丟來丟去。」

此外，家屬還爆料，蔡男到殯儀館給父親道歉時，身旁帶著律師，後面還跟著「4、5個小弟」，讓人沒辦法接受，「我不知道這是什麼社會。」

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