疫情趨緩桃園市府邀志工團體旅遊　230梯次共2萬719人出團

▲市長鄭文燦表示，疫情趨緩，桃園將有2萬719人志工旅遊出團。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情趨緩，市府相邀志工團體旅遊趣！桃園市長鄭文燦24日主持防疫振興專案會議表示，桃園市各局處志工團體旅遊目前計有230梯次、共2萬719人出團，請觀旅局以互惠旅遊模式，加強與各縣市行銷合作，共享旅遊商機；並請副秘書長邱俊銘會同相關單位審慎評估規劃農業局「農遊券」加碼方案，推出具吸引效益的行銷方案。

▲新聞處長詹賀舜表示，推動桃園安心旅遊整體行銷，將主打「桃園最補」及「桃園最青」兩大行銷亮點。（圖／市府提供）



新聞處長詹賀舜表示，經彙整市府下半年重要活動，針對5大類、12項優惠或加碼活動，推動桃園安心旅遊整體行銷，將主打「桃園最補」及「桃園最青」兩大行銷亮點，預計於7月15日中央三倍券推行前舉辦「桃園最補起跑」活動，邀請合作店家共同以十全大補帖概念，行銷桃園旅遊、交通、藝文、運動及購物等活動；另規劃於9月至10月推出「桃園最青—青埔旅遊線」，串聯機場捷運和青埔當地新開幕景點，辦理整合性活動及宣傳，打造青埔地區成為國旅新景點。

▲觀旅局長楊勝評表示，桃園電子旅遊券相關網站已設置完成，提供店家優惠資訊，並持續招募合作店家。（圖／市府提供）



觀旅局長楊勝評表示，桃園電子旅遊券相關網站已設置完成，提供店家優惠資訊，並持續招募合作店家，目前也已超過12萬筆市民登記資料參加活動，推行成效良好。而安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動已於6月15日開放業者申請，截至昨日為止，桃園市已有133家（約45%）旅宿業者參加，且數量持續增加中。

安心旅遊提供自由行旅客於7月1日至10月31日（不分平假日）每人每房現場折抵房價最高1,000元優惠，並於6月22日開放民眾上網申請，預計6月30日召開業者說明會，說明系統操作方式及核銷注意事項。另外，市府推出「來桃園住一晚，加贈免費一日遊」優惠方案，週一至週四每日提供1條路線、週五提供2條路線、週六及週日提供3條路線，共7條旅遊路線，提供民眾多元選擇性。

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