全台僅此一座　「桃園巨蛋」2.0預計2020年底完工

▲薄膜鋼索懸吊系統全世界僅有5座、台灣僅此1座，是桃園巨蛋建築的最大特色。(圖／市府提供)



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦22日視察「桃園市立綜合體育館屋頂薄膜結構修繕統包工程」時表示，桃園市立綜合體育館因建築結構老化，因此以工程總經費約3.6億元進行體育館屋頂修繕計畫，已於去年9月開工，工期約1年，預計今（2020）年 11月完工，同年12月開放場地租借。

▲「桃園巨蛋」2.0預計2020年底完工。(圖／市府提供)

鄭文燦指出，桃園市立綜合體育館俗稱「桃園巨蛋」，為1993台灣區運動會在桃園而投資興建地下2層、地上2層建物，總面積1.5公頃，主場地直徑82公尺，可容納超過1萬5,000人，薄膜鋼索懸吊系統全世界僅有5座、台灣僅此1座，是桃園巨蛋建築的最大特色。

▲▼薄膜鋼索懸吊系統全世界僅有5座、台灣僅此1座，是桃園巨蛋建築的最大特色。(圖／市府提供)

桃園巨蛋開幕至今已營運逾25年，因建築結構逐漸老化，在2018年1月SBL賽事期間發生漏水，造成比賽延期，為避免類似憾事再次發生，體育局向教育部體育署爭取前瞻計畫補助經費2億元，市府自籌約1.6億元，進行體育館屋頂修繕計畫，於同年8月委由工務局代辦工程。

本次工程採新式修繕工法，結合現代化智慧燈光及音效設備，場館將更安全舒適，盼未來成為辦理各項大型賽事、展覽、音樂、文化活動的最佳場館，打造桃園巨蛋2.0全新建築地標，提供市民朋友更優質的文化、體育休閒場所。

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