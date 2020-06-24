手肘狂碰觸身體！男嗆「怕被擠，就坐商務艙」　列車長一舉動讚爆

▲原PO搭高鐵疑似碰到變態！（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

搭乘大眾交通工具時，就怕一旁的陌生人刻意碰觸！一名女網友搭乘高鐵，卻發現隔壁男子手肘越線，頻頻碰觸到她的身體。原PO當下禮貌提醒，殊不知對方卻理直氣壯回應，「怕被擠，妳有錢就去坐商務艙啊！」氣得她衝去車廂找救兵，所幸，列車長願幫忙換位，才讓她安心回到車廂。

「雖然這應該構不成性騷擾⋯但我真的蠻不舒服的！」一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，日前搭高鐵時，隔壁男乘客的手肘不安份，「超過兩個椅子之間的把手，碰觸到我的身體...碰到了好幾次，我真的覺得超級噁心！」

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當下原PO忍無可忍，直言，「可以請你手肘不要超過那個把手嗎？」豈料，男乘客卻不以為意，還反嗆聲「怕被擠，妳有錢就去坐商務艙啊！」眼見溝通失敗，原PO也不願和對方繼續盧下去，只好求助列車長。

「只好先起來站到走廊，都快哭出來了...」原PO紅著眼眶，向列車長說明來龍去脈，「真的很感謝那位漂亮的小姐姐願意體諒我的心情，立刻幫我換位子，不然我真的寧可在走廊罰站，也不敢坐回去了！」

▲苦主也分享超怒故事！（圖／翻攝爆怨公社）



文章貼出後，網友們也森77回應，「真的會很不舒服，我不會跟他溝通，只會喊『你是變態嗎？幹嘛一直用手碰我』，讓大家看他，看他還敢不敢」、「我也很討厭這樣的人⋯感覺他還做賊喊抓賊」、「通常故意，然後被抓到的人都會惱羞」、「故意的，除非他真的很壯，手肘也可以構成性騷擾的」、「我也有遇過，不管旁邊坐男生還是女生我都不喜歡被碰到，那時的解決方法是把包包卡在把手旁邊，但前提是你的包包要夠大⋯不然還是會被碰到」。

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